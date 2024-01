La fin du mercato de l’OL s’annonce folle. John Textor aurait l’intention de boucler le marché de Lyon par trois arrivées, en plus des quatre premières recrues.

Le mercato hivernal fou de John Textor !

John Textor avait prévu un mercato canon à Lyon. Il l’avait annoncé longtemps avant l’ouverture officielle du marché le 1er janvier 2024. Il avait laissé entendre que cela serait possible si la Direction nationale du contrôle de gestion (DNGC) allège les sanctions imposées au club en début de saison. Et c’est ce qui a été fait. L’Olympique Lyonnais doit toujours encadrer sa masse salariale et les indemnités de transferts, mais John Textor peut renforcer, cet hiver, son équipe menacée de relégation en Ligue 2. Le président de l’OL avait annoncé une enveloppe de plus de 50 M€ pour recruter de nouveaux joueurs. Et il a tenu parole, si l’on se réfère aux dépenses déjà effectuées pour les quatre premiers renforts.

Le milliardaire américain a déboursé 17 M€ (+ 5 M€ de bonus maximum) pour recruter Malick Fofana (ailier, 18 ans) à La Gantoise. Coéquipier de ce dernier en Belgique, Gift Orban (attaquant, 21 ans) a également rejoint l’OL, contre le montant de 12 M€ auquel s’ajoutera un maximum de 8 M€ de bonus. Pour les deux Brésiliens : Lucas Perri et Adryelson, John Textor a fait savoir qu’ils ont coûté respectivement 3,2 M€ et 3,5 M€. Des médias avaient évoqué un montant de 20 M€ pour le gardien de but et le défenseur central brésilien, arrivés de Botafogo (Brésil), l’autre club du patron de Eagle Football.

Trois recrues supplémentaires attendues à Lyon

Mais le mercato hivernal de Lyon n’est pas bouclé. D’après les informations de Hugo Guillemet de l’équipe, le club rhodanien prévoit l’arrivée de trois joueurs supplémentaires, avant la fermeture du marché, le 31 janvier 2024. Selon le journaliste de L’Equipe, David Friio et Matthieu Louis-Jean travailleraient sur le recrutement d’un autre joueur offensif, plus un milieu de terrain, et si possible un défenseur central gaucher. Le directeur sportif et le premier responsable de la cellule de recrutement de l’OL ont encore une douzaine de jours devant eux, pour boucler ces renforts.