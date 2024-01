Pablo Longoria n'en a pas encore fini avec ce mercato hivernal. Après avoir bouclé l'arrivée d'Ulisses Garcia, le dirigeant phocéen penserait à Quentin Merlin.

Mercato OM : Quentin Merlin, le prochain coup de Pablo Longoria ?

Gennaro Gattuso a besoin de renforts pour cet hiver et ne l'a jamais caché à ses dirigeants. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a d'ailleurs pas manqué l'occasion de mettre la pression à ses dirigeants. Depuis, Pablo Longoria s'active et enchaîne les signatures. C'est ainsi que le club phocéen a officialisé la signature d'Ulisses Garcia et récemment celle de Faris Moumbagna. Dans le sens des départs, l'OM a enregistré le départ de Renan Lodi, dont le vide laissé au club doit être très vite comblé, au poste de latéral gauche. Il a rejoint Al-Hilal pour environ 20 millions d'euros. Malgré la signature d'Ulisses Garcia à ce poste, une nouvelle signature est attendue et elle pourrait être Quentin Merlin. Il s'agit d'un joueur de 21 ans, évoluant au FC Nantes, où il est sous contrat jusqu'en 226. Quentin Merlin a disputé 16 matchs de Ligue 1 cette saison avec les Canaris.

L'OM rêve d'un top joueur

L'Olympique de Marseille a encore des envies sur le marché. Le club phocéen suit les pistes menant à Josh Doig et David Jurasek, qui ne sont pas sûrs d'aboutir. Pablo Longoria et Mehdi Benatia suivent également l'OM suit toujours Adrien Truffert , que le Stade Rennais n'a pas l'intention de laisser partir. Mais l'Olympique de Marseille voudrait bien réaliser un bon coup selon le journaliste Sébastien Denis. Il a révélé que le club marseillais « a la volonté de faire un top joueur de niveau confirmé à ce poste de latéral gauche ». Dans un live Twitch, le journaliste de Foot Mercato a confié que le fait d'avoir si vite signer Ulisses Garcia va permettre à la direction marseillaise de vite se concentrer sur une autre piste à ce même poste. D'où le nom de Quentin Merlin est évoqué comme une piste crédible.