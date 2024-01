Alors que Kylian Mbappé continue d'entretenir le mystère autour de son avenir, lui dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain, son entourage aurait trouvé un accord avec le Real Madrid.

Mercato PSG : Le clan Kylian Mbappé dit oui au Real Madrid

Si Kylian Mbappé assure publiquement ne pas encore avoir pris de décision concernant son avenir, son entourage continuerait de négocier avec la direction du Real Madrid. Malgré l’insistance du Paris Saint-Germain et un salaire de 400 millions d’euros pour un nouveau contrat de quatre ans, soit 100 millions d’euros par saison, l’attaquant de 25 ans souhaiterait passer à autre chose après avoir plané sur la Ligue 1 durant huit saisons, dont une à l’AS Monaco. Et aux dernières nouvelles, les choses avanceraient notablement entre le club espagnol et le capitaine de l’équipe de France.

En effet, selon les informations divulguées ce dimanche soir par le média Sports Zone, « les négociations entre le Real Madrid et les représentants de Kylian Mbappé ont abouti à un accord de principe » en vue d’une arrivée libre l’été prochain. Toujours selon la même source, Florentino Pérez et les Merengues auraient promis au numéro 7 du PSG le numéro 10, montrant ainsi son importance dans le futur projet madrilène. Pour autant, Mbappé n’aurait pas encore totalement tiré une croix sur une possible prolongation avec le Paris SG.

Kylian Mbappé veut écouter les arguments de Nasser Al-Khelaïfi

Arrivé à l’été 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé se dirige-t-il allègrement vers un départ de la Ligue 1 ? D’après Sports Zone, le Champion du monde 2018 n’aurait pas encore validé l’accord trouvé entre ses représentants et le Real Madrid. Le média spécialisé assure qu’avant d’entériner ou non cet accord, « Mbappé veut entendre les arguments du PSG, désormais très en retard. » Toujours selon la même source, « beaucoup s’étonnent de l’attitude des dirigeants du PSG, presque bras croisés dans le dossier Mbappé depuis l’été dernier. Paris estimait jusqu’ici avoir honoré ses promesses pour obtenir une prolongation. Il va désormais falloir revenir avec des arguments. » Nasser Al-Khelaïfi est donc très attendu dans ce dossier.

Affaire à suivre donc…