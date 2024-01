A peine arrivé cet hiver des Young Boys de Berne à l'OM que Ulisses Garcia s'attire déjà les mots élogieux de son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso.

OM : Gennaro Gattuso rassure pour Ulisses Garcia

Ulisses Garcia est un latéral gauche suisse qui a rejoint l'Olympique de Marseille, il y a quelques jours, en provenance des Young Boys de Berne. Il a signé un contrat de trois ans et demi avec le club phocéen, qui a déboursé 4 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il est considéré comme un joueur polyvalent, rapide et technique, capable de jouer aussi bien en défense qu'en milieu de terrain. Si sa signature laisse certains observateurs perplexes, Gennaro Gattuso, lui, est déjà conquis par son nouveau joueur. En conférence de presse vendredi, le technicien italien s'est montré très rassurant au moment d'évoquer l'arrivée de Ulisses Garcia au Vélodrome.

L'entraîneur de l'OM s'est dit sous le charme de Ulisses Garcia, dont il a loué les qualités physiques, tactiques et mentales. Gattuso se réjouit d'avoir un joueur capable de jouer piston, qui parle français et a une bonne expérience en Europe. Pour l'Italien, l'ancien joueur des Young Boys est habitué à gagner puisqu'il arrive d'un championnat suisse qui n'est pas facile. Il a également comparé le profil de Ulisses Garcia à celui de Renan Lodi, son prédécesseur au poste de latéral gauche, qui a rejoint Al-Hilal en Arabie saoudite. Selon Gattuso, Garcia a plus de jambes, plus de courses et plus de centres que Lodi.

En attendant que Pablo Longoria n'officialise l'arrivée de Faris Moumbagna, Ulisses Garcia semble avoir déjà conquis le cœur de son coach, mais aussi celui des supporters, qui apprécient son envie, son engagement et son sourire. Il espère aider l'OM à atteindre ses objectifs, à savoir se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine.