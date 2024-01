Le Real Madrid est revenu à la charge pour Kylian Mbappé cet hiver. Alors qu'une deadline aurait été fixée à l'attaquant français, il n'en est rien.

Mercato PSG : Aucune deadline fixée pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid n'est pas prêt de renoncer à Kylian Mbappé, ceci en dépit des échecs déjà enregistrés dans ce dossier. Florentino Pérez en a fait un combat personnel qu'il mène depuis plusieurs saisons. A Madrid, on croit savoir que cet hiver est le moment parfait pour obtenir la signature de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le natif de Bondy est en fin de contrat au PSG et peut déjà négocier avec le club de son choix. Comme pour lui mettre un coup de pression et le pousser à vite se décider, le Real Madrid aurait fixé un ultimatum à Mbappé. Une deadline qu'il ne doit pas excéder dans son temps de réflexion pour annoncer son choix avant la fin du mois de janvier. Ce qui est bien faut, assure-t-on depuis l'Espagne.

Selon les informations fournies par Ben Jacobs, le Real Madrid voudrait bien vite boucler la signature de Kylian Mbappé cet hiver. Cependant, ils assurent qu'aucune deadline n'a été fixée à l'attaquant de 25 ans en janvier. Florentino Pérez n'a en effet aucunement l'intention de mettre la pression au champion du monde 2018, mais voudrait plutôt être rapidement fixé.

Paris s'accroche à Kylian Mbappé

Même si on tremble à Paris pour Mbappé à chaque approche du Real Madrid, Nasser Al-Khelaifi ne donne pas l'impression d'être inquiété. Si l'ancien Monégasque n'a toujours pas communiqué sa décision, le PSG espère bien le conserver au moins pour une saison. Le club de la capitale serait prêt à toutes les folies pour convaincre son meilleur buteur de l'histoire de rester. On évoque un contrat de quatre ans rémunéré à 100 millions d'euros par an.