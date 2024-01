Six mois après son arrivée, Nemanja Matic a exprimé son envie de quitter le Stade Rennais cet hiver. Annoncé un peu partout en Europe, il veut jouer à l'OL.

Mercato Stade Rennais : L'OL est la priorité de Nemanja Matic

Très actif durant ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais pourrait enrichir son effectif dans les prochains jours avec le renfort de l’expérimenté Nemanja Matic. D’après les informations du journaliste Ignazio Genuardi, le milieu de terrain du Stade Rennais envisagerait toujours de rester en France et ferait de l’OL sa priorité, malgré des intérêts de clubs italiens, anglais et turcs. La volonté de l’international serbe à rejoindre absolument les Gones pourrait être le facteur déterminant afin de faire évoluer le dossier dans les prochains jours. Alors que les dirigeants rennais privilégient, quant à eux, un départ à l’étranger, l’ancien milieu défensif de Manchester United pencherait plutôt pour Lyon, où ses enfants pourraient intégrer une école internationale. Le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu confirme la tendance et ajoute que le Stade Rennais aurait déjà fixé le tarif pour Nemanja Matic.

Le Stade Rennais attend 5M€ pour Nemanja Matic

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Nemanja Matic s’apprête à quitter les rangs du Stade Rennais pour rejoindre un club des cinq grands championnats, et possiblement à Lyon. Toujours intéressés par le renfort de l’ex-milieu de terrain de Chelsea, John Textor et les dirigeants de l’OL vont tenter de trouver un accord avec Florian Maurice, directeur sportif du SRFC. Une réunion était programmée vendredi pour permettre aux deux clubs de faire avancer le dossier. Pour délivrer un bon de sortie à Matic, le club entraîné par Julien Stéphan réclamerait au moins 5 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si l’OL acceptera de payer un tel montant après avoir formulé une première offre de 1,5 million d’euros pour le vétéran serbe, dont le salaire est estimé à 3 millions d’euros annuels, hors bonus.