Mercato PSG : Deschamps vend la mèche pour l’avenir de Mbappé

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain.

Mercato PSG : Deschamps n’est pas préoccupé par l’avenir de Mbappé

Samedi, le journal Le Parisien a annoncé que Kylian Mbappé a choisi de quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison.

« Affirmer que c’est fait serait faux. Kylian Mbappé n’a pas encore quitté le PSG pour signer avec le Real Madrid. Mais pour beaucoup, au PSG comme dans l’ensemble de la maison France du ballon rond, l’inéluctable va finir par se produire : la plus grande star du football français va rejoindre la saison prochaine le plus grand club du monde », a expliqué le quotidien régional.

Présent à Paris ce jeudi pour assister au tirage au sort de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a été interrogé sur la situation de son numéro 10. Et pour le sélectionneur des Bleus, le numéro 7 du Paris SG est libre de son choix et de l’annoncer quand il le souhaitera.

« Est-ce que j’attends qu’il éclaircisse sa situation ? Non (…) Je sais que beaucoup sont focalisés là-dessus, en annonçant des choses », indique Deschamps, qui ajoute que le champion du monde 2018 prendra sa décision et elle « sera communiquée quand il estimera que ça sera le bon moment. » Mais l’homme de 55 ans ne veut pas non plus que ce dossier s’éternise.

Didier Deschamps espère une réponse avant l’Euro

Même s’il n’a aucune attente particulière concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps espère tout de même que le partenaire de Lucas Hernandez tranchera cette question avant le début de l’Euro, qui débutera le 14 juin en Allemagne.

« C’est quelque chose qui vous occupe beaucoup, oui, ça, je veux bien le comprendre. Mais voilà, (…) d’ici l’Euro, peut-être que vous aurez une réponse », a déclaré Didier Deschamps.