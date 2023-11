Nouveau locataire de Clairefontaine pour la trêve internationale de ce mois, Warren Zaïre-Emery, milieu du PSG, a été interpellé par Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France.

Warren Zaïre-Emery n’aura pas de traitement de faveur avec Deschamps

Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps est revenu sur la présence de Warren Zaïre-Emery dans le groupe des 23 convoqués pour les matches de l’équipe de France contre les sélections de Gibraltar, samedi à Nice, et de Grèce, mardi prochain à Athènes, en éliminatoires de l’Euro 2024. Malgré son statut et son rayonnement actuel, le milieu récupérateur du Paris Saint-Germain ne devra pas s’attendre à un traitement de faveur de la part du sélectionneur de l’équipe de France.

Malgré son âge (17 ans), le protégé de Luis Enrique ne pas cajolé « un peu plus » par Deschamps parce que ça voudrait dire qu’il « le considère à part. » Ne souhaitant pas mettre plus de pression à l’ancien capitaine des Bleuets, le Champion du monde 1998 estime qu’il « faut lui laisser du temps. » Deschamps a donc lancé un « laissez-le tranquille » aux médias qui s’acharnent déjà sur l’enfant de Montreuil. Poursuivant, le technicien tricolore a clairement dit ce qu’il attend de Warren Zaïre-Emery.

Deschamps attend de Zaïre-Emery qu’il reste lui-même en équipe de France

Salué pour sa grande maturité et sa sérénité déconcertante, selon les mots du sélection des Espoirs Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery doit absolument éviter de tomber dans le jeu des médias et prendre la grosse tête en sélection. Devant les journalistes venus l’écouter à Clairefontaine ce lundi, Didier Deschamps a expliqué au numéro 33 du PSG qu’il attend de lui « qu'il soit comme il est dans son quotidien avec Paris », qu'il fasse les choses naturellement, en confiance et libéré.

S’il venait à être appelé à entrer sur l’aire de jeu pour honorer le maillot tricolore, Zaïre-Emery doit surtout « faire du mieux possible », selon son nouveau mentor, qui assure « qu’il n'y a pas à se mettre de pression » puisqu’il « l'a déjà au PSG. »