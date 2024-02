ASSE-ESTAC : Saint-Etienne et Troyes ont chacun un gros souci

L’AS Saint-Etienne jouera Troyes, lundi à Geoffroy-Guichard, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Les deux équipes sont en difficulté, respectivement à domicile et à l’extérieur.

Saint-Etienne perd des points à Geoffroy-Guichard

L’ASSE est 11e de Ligue 2 avec 32 points. Le bilan du club est de 9 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Cependant, les Verts ont pris peu de points à domicile cette saison. En 12 matchs disputés à Geoffroy-Guichard, ils ont remporté seulement 4 et ont concédé 3 nuls, contre 5 défaites. Soit seulement 15 point pris dans son mythique stade, sur 36 possible. L’équipe de Saint-Etienne bénéficie pourtant du soutien indéfectible de ses supporters, chaque journée de championnat. Geoffroy-Guichard est l’un des stades avec la meilleure affluence à domicile en Ligue 2. En termes d’ambiance, c’est aussi l’une des meilleures en France.

Un énorme soutien que l’AS Saint-Etienne n’arrive pas à capitaliser, comme l’a regretté Olivier Dall’Oglio après la défaite contre Amiens (0-1) : « C’est dommage, quand on a un public comme ça, de ne pas jouer à 12 ». Il a l’impression que parfois, ça fait peur aux Verts de jouer à Geoffroy-Guichard. Pourtant, « c’est plutôt l’inverse que ça devrait leur faire », selon le coach des Stéphanois. « Ça ne doit pas inhiber, ça doit nous rendre plus fort », a-t-il indiqué.

L’ES Troyes fébrile à l’extérieur

Quant à l’ES Troyes AC (15e), c’est plutôt à l’extérieur que l’équipe a du mal en Ligue 2. Le club aubois gagne peu hors de ses bases. Il compte seulement une victoire en dehors du stade de l’Aube. L’équipe dirigée par Alou Diarra, lors du match de la 16e journée, avait battu les Girondins à Bordeaux (0-1), le 2 décembre.

L’ESTAC a surtout concédé plusieurs matchs nuls à l’extérieur, soit 7 au total. Le bilan des Troyens à l’extérieur est de 10 points pris sur 36 possible. Ils sont 15es au classement des matchs à l’extérieur.