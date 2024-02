OM – Metz : Le groupe de Gennaro Gattuso avec trois absents

Pour le match OM – Metz prévu ce vendredi soir au Vélodrome, Gennaro Gattuso a convoqué un groupe de 22 joueurs avec trois absents majeurs.

OM – Metz : Gennaro Gattuso privé de Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout

L’Olympique de Marseille cherche désespérément à renouer avec la victoire en cette seconde partie de saison. Sur une série de quatre matchs sans succès et occupant actuellement la huitième place de Ligue 1 le club phocéen n’a pas encore retrouvé son rythme gagnant. C’est donc avec l’espoir de se relancer dans la course à une qualification pour la prochaine Ligue des champions que l’OM se prépare pour affronter le FC Metz ce vendredi soir au stade Vélodrome.

La réception des Messins offre une opportunité en or à l’OM de renouer avec la victoire, d’autant plus que le FC Metz reste la pire équipe du championnat en cette année 2024. Mais les Phocéens devront se méfier de l’actuel 16e place du championnat. Conscient des enjeux de ce match, Gennaro Gattuso prend au sérieux cet adversaire et a convoqué un groupe de 22 joueurs pour cette rencontre.

Parmi les joueurs présents dans le groupe, on retrouve des noms importants tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Harit ou encore Jonathan Clauss. Les nouvelles recrues hivernales, Quentin Merlin, Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna, auront également l’occasion de montrer leur valeur. Toutefois, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia manquent à l’appel. Comme l’a indiqué Gennaro Gattuso lors de sa dernière conférence de presse, ces deux milieux de terrain sont toujours en phase de récupération de leurs blessures.

Michael Murillo est aussi absent contre le FC Metz

Le troisième joueur manquant à l’appel n’est autre que Michael Murillo. Le latéral droit panaméen reste indisponible en raison de ses problèmes physiques. Pour Gennaro Gattuso et ses troupes, cette rencontre contre le FC Metz est déterminante pour la suite de la saison. Ils savent que seule une victoire leur permettra de redonner confiance à l’équipe et sortir de cette spirale négative. Face à un adversaire en difficulté, l’OM doit saisir cette occasion pour renouer avec le succès à domicile.

Le groupe de l’Olympique de Marseille contre Metz

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Gigot, Merlin, Meïté, Jousselin, Garcia, Clauss

Milieux de terrain : Onana, Soglo, Tika, Ounahi, Harit

Attaquants : Aubemeyang, Moumbagna, Henrique, Correa, Sarr, Ndiaye, Sidi Ali