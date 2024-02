PSG : Luis Enrique dévoile son groupe pour la réception du LOSC

En match comptant pour la 21e journée de Ligue 1, le PSG accueille le LOSC ce samedi à 21 heures. Découvrez le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter les Dogues.

PSG : Luis Enrique convoque 22 joueurs pour le LOSC

Quatre avant d’affronter la Real Sociedad dans l’acte 1 de leur double confrontation des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le Lille OSC ce samedi soir au Parc des Princes. Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a annoncé la couleur pour cette rencontre.

« Nous avons une façon de défendre assez intense et agressive, avec des adaptations en fonction des adversaires. Il y a de très bons joueurs à Lille, mais on ne change pas tout. On a une idée générale avec des petits changements en fonction des caractéristiques de l’adversaire », a expliqué le coach espagnol.

Leader du championnat avec 8 points d’avance sur son dauphin, l’OGC Nice, le club de la capitale entend bien conserver son avance avant de recevoir les Basques de Saint-Sébastien. Pour la rencontre contre les Lillois de Paulo Fonseca, l’entraîneur parisien pourra compter sur un groupe quasiment au complet, à l’exception des blessés de longue date.

Notamment, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes, tout comme Arnau Tenas. Sans préciser la raison de l’absence du gardien de but espagnol de 22 ans, le PSG annonce qu’il sera remplacé dans le groupe de Luis Enrique par Alexandre Letellier. Victime d’un vilain tacle mercredi soir en Coupe de France contre le Stade Brestois, Kylian Mbappé est présent pour affronter les Dogues.

Suspendu contre Brest, Lucas Hernandez fait son retour dans le groupe, tout comme Randal Kolo Muani, qui avait déclaré forfait en raison d’un syndrome viral. Fraîchement débarqué de Corée, Kang-In Lee est actuellement en vacances après son élimination en Coupe d’Asie.

Le groupe du Paris SG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Mukiele, Beraldo

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Mayulu

Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola.