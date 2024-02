Mercato PSG : Théo Hernandez lâche un premier indice au Paris SG

Prolongé en 2022 jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez pourrait quitter l’AC Milan l’été prochain. Annoncé dans le viseur du PSG, le défenseur français a livré un indice sur son avenir.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi veut réunir Théo Hernandez et Lucas Hernandez

Après être parvenu à attirer Lucas Hernandez l’été dernier, en provenance du Bayern Munich contre une enveloppe de 45 millions d’euros, le Paris Saint-Germain rêve de déloger Théo Hernandez de l’AC Milan durant l’intersaison. Déterminé à poursuivre sa politique de recrutement de joueurs français, Nasser Al-Khelaïfi aimerait voir les deux frères Hernandez réunis sous le maillot du club de la capitale française.

D’après les informations du site spécialisé Milan Reports, l’un des principaux objectifs du PSG lors du mercato estival de 2024 n’est autre que Théo Hernandez. Le joueur formé à l’Atlético Madrid fait partie des meilleurs latéraux gauches de la planète et suscite un réel intérêt au sein de la direction parisienne.

Entraîneur du Paris SG jusqu’en juin 2025, Luis Enrique a validé le profil de l’international français de 26 ans, totalement compatible avec sa philosophie de jeu, et qui viendrait surtout pour compenser la fragilité physique de Nuno Mendes. Surtout qu’un gros transfert de Théo Hernandez pourrait permettre aux Rossoneri de financer une partie de leur mercato de l’été prochain. Pour autant, le natif de Marseille pourrait se laisser convaincre par un retour à Madrid.

Théo Hernandez fait un appel du pied au Real Madrid

Passé par le Real Madrid de 2017 à 2019, Théo Hernandez n’a pas vraiment eu le temps de faire ses preuves chez les Merengues. Et forcément, celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs à son poste, se verrait bien retourner en Liga pour prouver à Florentino Pérez qu’il a eu tord de n’avoir pas cru en lui. Profitant d’une interview accordée ces dernières heures au journal AS, le défenseur de l’AC Milan a ouvertement laissé la porte ouverte pour un éventuel retour au Real.

« Un retour au Real Madrid ? On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je vis le présent par émotions et professionnalisme. Personne ne connaît l’avenir. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer cette saison avec le Milan et je ne pense vraiment qu’à ce que j’ai à faire sur le terrain », a confié le vice-champion du monde 2018. Le PSG est donc prévenu.