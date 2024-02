Vente OM : Jour de fête ??? Vers l’officialisation des saoudiens ?

Dans ce milieu de saison plutôt chaotique de l’Olympique de Marseille, la vente OM aux Saoudiens devrait bientôt cicatriser les lourdes déceptions des supporters du club phocéen. La vente du club à l’Arabie Saoudite serait en très proche de son officialisation.

La vente de l’OM bientôt officialisée ?

Cela fait maintenant plusieurs mois, voire quelques années, que l’information de la vente de l’OM circule sur les réseaux sociaux et dans les médias. Si Frank McCourt a longtemps campé sur une position de refus de céder sur ce dossier, il semble que le temps de passer le tablier soit bien arrivé pour l’américain.

En effet, l’attitude des supporters de l’Olympique de Marseille, appelant à la Vente OM après le mauvais résultat (1-1) du club face au FC Metz, a semble-t-il donné un coup d’accélérateur dans ce dossier. Thibaud Vézirian avait déjà affirmé à plusieurs reprises que la vente du club phocéen est déjà actée et qu’il ne reste que l’officialisation.

Si la lenteur dans ce dossier a fait douter sur les affirmations du journaliste, force est de constater que la multiplication des sources dans cette affaire laisse penser qu’il se passe réellement quelque chose. Un homme d’affaires franco-algérien résidant en Arabie Saoudite nous apporte la bonne nouvelle.

Cette source assure à Foot-Sur7 que ce dossier du rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite est une réalité. Mieux, notre interlocuteur fait savoir qu’il a lui-même rencontré des personnes impliquées dans le rachat de l’Olympique de Marseille. Ces derniers lui auraient affirmé « On est en train de finaliser le rachat d’un club de football en France donc nous allons être très occupés dans les semaines et mois à venir pour l’officialisation et notre installation… »

Vente OM : Pablo Longoria sur le départ ?

En réalité, ce dernier avec qui il serait en affaires lui demanderait d’accélérer sur certains dossiers en cours avant qu’il ne soit totalement « Off » dans les mois à venir parce qu’il devrait faire partir de la nouvelle équipe dirigeante après le rachat.

À sa question de savoir s’il s’agissait bien de l’Olympique de Marseille, l’homme lui aurait répondu par l’affirmatif. Vrai ou faux, seul l’avenir proche du club phocéen nous situera sur l’effectivité de la Vente OM. Frank McCourt a-t-il réellement cédé le club comme l’indique ce franco-algérien ?

Il faut dire qu’avec les récents mauvais résultats de l’OM, qui pointe désormais à la 7e place de Ligue 1, McCourt prendrait des risques de perdre encore plus d’argent en repoussant la vente du club marseillais. Plus Gennaro Gattuso et ses joueurs s’éloigneront des premières places du classement en Ligue 1, plus le club perdra de sa valeur.

Aussi, récemment en déplacement en Côte d’Ivoire, Pablo Longoria aurait insinué, selon un journaliste ivoirien, qu’il ne sait pas s’il sera encore en poste à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Un lien avec la vente à venir du club phocéen ? Dossier à suivre.