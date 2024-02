Mercato PSG : Un cadre du Real s’impatiente déjà pour Mbappé

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid d’ici l’été prochain, Kylian Mbappé ne devrait pas avoir du mal à s’intégrer au vestiaire madrilène. Un des cadres du club lui lance d’ailleurs un message très fort.

Mercato PSG : Rodrygo rêve grand avec Kylian Mbappé

C’est l’homme le plus attendu désormais du côté du Real Madrid l’été prochain. Kylian Mbappé devrait signer chez le club espagnol après la fin de son contrat, qui arrive à expiration au terme de cette saison. Dans le vestiaire madrilène, on ne manque pas d’en parler, même s’ils ne l’admettent pas publiquement. S’il y a en tout cas un joueur du Real Madrid qui s’impatiente pour l’international français, c’est bien Rodrygo Goes.

Après l’éclatante victoire 4-0 des Merengue samedi face à Gérone, le Brésilien a été interrogé sur l’arrivée probable de Mbappé à Madrid. Buteur lors de ce succès, le jeune crack de Carlo Ancelotti s’est montré très enthousiaste à l’idée de jouer aux côtés de l’attaquant des Bleus. « Si Kylian Mbappé vient, il nous aidera », a clamé Rodrygo, qui évoque le KM7 comme « l’un des meilleurs au monde ». S’il avoue qu’il veut jouer avec les meilleurs joueurs, le Brésilien a préféré ne pas en dire plus sur les rumeurs liées à Mbappé.

La réponse de Kylian Mbappé toujours attendue

Après six ans passés au Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 ne devrait pas poursuivre l’aventure sous les couleurs parisiennes. L’ancien joueur de Monaco est en fin de contrat et n’a pas encore accepté de prolonger une fois de plus son bail. C’est dans ce contexte qu’il a annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, où il devrait gagner moins que ce qu’il encaisse comme salaire au PSG. Mais toujours est-il que, en dépit des nombreuses rumeurs qui l’envoient chez le club espagnol, le Bondynois attend toujours de communiquer sa décision finale.