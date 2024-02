Mercato RC Lens : Un jeune crack africain bientôt sous les ordres de Franck Haise ?

Le prochain mercato estival pourrait être très animé pour le Racing Club de Lens. Franck Haise devrait encore avoir de renforts, dont un crack africain évoluant en Belgique.

Mercato RC Lens : Bill Antoni, futur renfort pour Franck Haise ?

Le Racing Club de Lens n’entend pas manquer les compétitions européennes la saison prochaine. De retour en Ligue des Champions cette saison, les Sang et Or ont repris goût et se battent pour une place qualificative en Ligue 1. L’équipe dirigée par Franck Haise est actuellement sixième à égalité avec Lille, l’actuel quatrième. Après n’avoir enregistré qu’un seul renfort cet hiver, le club lensois devrait retourner sur le marché cet été. En ce sens, Joseph Oughourlian aurait identifié une cible qui mène en Belgique. Il s’agit de Bill Antonio.

Bill Antonio, un jeune attaquant très prometteur

Le jeune ailier droit zimbabwéen joue actuellement au FC Malines et est considéré comme un joueur rapide et technique. Âgé de 21 ans, le natif de Dzivarasekwa a un contrat qui termine en juin 2024 du côté du FC Malines. Ce qui pourrait permettre au RC Lens de l’attirer gratuitement dans le groupe de Franck Haise, à moins que le club belge n’active l’option de deux ans supplémentaires prévue dans son contrat. Le montant du transfert est estimé à environ 3 millions d’euros.

Le Racing Club de Lens cherche à renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, et Bill Antonio pourrait donc être une bonne recrue pour apporter de la vitesse et de la percussion sur le côté droit de l’attaque lensoise. Il reste à voir si le club artésien parviendra à conclure ce dossier dans les prochains mois.