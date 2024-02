RC Lens : Franck Haise soulagé pour une recrue en difficulté

Après la belle victoire du RC Lens 3-1 sur le RC Strasbourg Alsace, Franck Haise a réagi à la situation de l’une de ses recrues qui traverse des moments difficiles au club depuis ses débuts au club.

RC Lens : Elye Wahi enfin buteur, Franck Haise s’en réjouit

Auteur de quatre petits buts depuis qu’il a rejoint le Racing Club de Lens, Elye Wahi s’est attiré les critiques et les sifflets du public du Bollaert. Son dernier but remonte au 25 novembre dernier. Mais en réaction, l’attaquant de 21 ans s’est illustré samedi en inscrivant l’un des trois buts des Sang et Or pour une victoire 3-1 face à Strasbourg. Une sorte de libération pour Wahi au grand soulagement de son entraîneur Franck Haise.

En conférence de presse après ce précieux succès, le technicien français a confié qu’il est « simplement content pour lui, heureux même ». L’entraîneur du club lensois a fait savoir que Elye Wahi travaille très bien et beaucoup plus qu’au départ parce qu’il est arrivé sans être forcément prêt physiquement, avec beaucoup de choses à intégrer.

L’international espoirs français « a pris des coups et ce n’est pas facile pour un jeune joueur » selon Franck Haise. Cependant, il peut toujours compter sur ses coéquipiers et son entraîneur pour « l’accompagner, lui donner de la confiance ».