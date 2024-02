Mercato PSG : Le Real Madrid fait un cadeau à 20M€ au Paris SG

Fortement pressenti pour accueillir gratuitement Kylian Mbappé en fin de saison, le Real Madrid pourrait en retour faire un précieux cadeau à 20M€ au PSG.

Mercato PSG : Luis Campos cherche un nouvel arrière gauche

Blessé depuis plusieurs mois, Nuno Mendes s’apprête à faire son retour à la compétition au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain. Mais avec la fragilité physique de l’international portugais de 21 ans, Luis Campos aimerait attirer un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato estival.

Selon plusieurs sources locales et étrangères, la priorité numéro 1 du conseiller football du PSG se nomme Théo Hernandez. Contraint de réaliser une importante vente pour financer son recrutement de l’intersaison, l’AC Milan pourrait ouvrir la porte pour son défenseur de 26 ans en cas d’offre non refusable.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez pourrait se laisser convaincre par la possibilité d’évoluer dans le même club que son frère Lucas Hernandez. Mais selon Todo Fichajes, le PSG pourrait également avoir une belle ouverture du côté du Real Madrid pour renforcer le couloir gauche de sa défense la saison prochaine.

Le Real Madrid offre Ferland Mendy sur un plateau d’or

Arrivé à l’été 2019 en provenance de l’Olympique contre un chèque de 48 millions d’euros, Ferland Mendy se dirige tout droit vers un départ du Real Madrid l’été prochain. Désireux de s’attacher les services du défenseur du Bayern Munich, Alphonso Davies, le club espagnol serait prêt à laisser partir Ferland Mendy au terme de l’exercice 2023-2024.

Une tendance confirmée par le tabloïd britannique The Athletic, qui assure que les dirigeants madrilènes préparent déjà la succession de l’international français de 28 ans, qui devrait se jouer entre Alphonso Davies et Miguel Gutiérrez, qui appartient au Real Madrid et, qui a changé de dimension cette saison avec son prêt à Gérone.

Sous contrat jusqu’en 2025, Ferland Mendy est évalué à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain, qui pourrait ainsi récupérer un joueur formé dans son centre et encore très bon pour le service. Reste maintenant à savoir si Luis Campos va effectivement passer à l’action sur cette piste.