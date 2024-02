Mercato OM : Un flop de Gennaro Gattuso relancé en Angleterre ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté depuis le début de l’année en championnat. Gennaro Gattuso, malgré un effectif renforcé, peine à trouver l’équilibre parfait pour son équipe, avec un de ses joueurs moins performants qui pourrait partir cet été.

Mercato OM : La galère pour Gennaro Gattuso à Marseille

Après une première partie de saison plus ou moins convaincante, l’Olympique de Marseille n’arrive plus à gagner. Le club dirigé par Gennaro Gattuso n’a gagné le moindre de ses quatre derniers matchs. Ils sortent d’ailleurs d’un nul frustrant concédé face au FC Metz. Ce qui laisse les Phocéens à la huitième place de Ligue 1, soit à sept points de la quatrième place. C’est dans ce contexte que certains joueurs montrent leurs limites et sont moins performants sous les ordres de Gattuso. C’est le cas de Iliman Ndiaye, qui a rejoint le club l’été dernier en provenance de Sheffield United.

Crystal Palace pour relancer Iliman Ndiaye ?

Depuis ses débuts à l’Olympique de Marseille, l’ailier sénégalais n’a toujours pas encore réussi à se faire une place de choix dans le groupe de Gennaro Gattuso. Recruté à 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye n’a inscrit qu’un seul but pour trois passes décisives. Un bilan très loin de convaincre le staff technique et la direction marseillaise menée par Pablo Longoria. Avec des comptes financiers à équilibrer, l’OM est contraint de vendre après avoir enregistré quatre renforts cet hiver. Iliman Ndiaye pourrait donc quitter le club l’été prochain.

L’attaquant international sénégalais serait dans le viseur de Crystal Palace qui souhaiterait le recruter, selon The Sun. D’après le média anglais, un transfert à 15 millions de Livres sterling, soit un peu plus de 17 millions d’euros est envisagé. Un montant qui correspond d’ailleurs à ce que l’Olympique de Marseille avait dépensé pour recruter le Lion sénégalais.