Mercato PSG : Terrible coup dur confirmé pour le Paris Saint-Germain

À quatre mois de la fin de saison et de l’ouverture du mercato estival, le PSG pourrait être obligé de revoir tous ses plans en matière de recrutement.

Mercato PSG : Luis Campos pense déjà à l’été 2024

Après un mercato hivernal bien terne avec seulement deux recrues, notamment Lucas Beraldo (20 ans) et Gabriel Moscardo (18 ans), les dirigeants du Paris Saint-Germain préparent déjà le recrutement de l’été prochain. Avec la fragilité physique de Nuno Mendes et l’incertitude autour du retour de Presnel Kimpembe, le PSG souhaiterait bien étoffer sa défense avec l’arrivée d’un nouvel arrière gauche et d’un défenseur central supplémentaire.

Selon plusieurs sources italiennes, les priorités de Luis Campos se nommeraient Théo Hernandez (AC Milan) et le prodige Leny Yoro (LOSC). Au milieu de terrain, le conseiller football des Rouge et Bleu aimerait aussi attirer un joueur d’expérience afin d’apporter un peu plus d’impact physique dans ce secteur de jeu.

Le nom de Casemiro revient régulièrement dans les articles associés au club de la capitale française. Toutefois, la situation de Kylian Mbappé pourrait totalement faire changer de plans aux dirigeants parisiens. L’attaquant de 25 ans ayant tranché en faveur d’un départ à l’issue de la saison.

C’est terminé entre Kylian Mbappé et le Paris SG

À quatre mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé fait durer le suspense concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Mais selon un spécialiste, tout serait déjà bouclé. En effet, après Thierry Henry, sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Daniel Riolo assure que l’ancien joueur de l’AS Monaco a effectivement décidé de quitter le PSG pour rejoindre librement les rangs du Real Madrid cet été.

Dimanche soir, sur les antennes de RMC Sport, le journaliste a notamment déclaré, en réponse à la mobilisation des supporters pour le retenir : « cela ne suffira pas. La chose est désormais entendue. Le départ n’est pas imminent, puisqu’il faudra attendre fin mai, mais je l’ai déjà dit et plus les jours passent plus je le répéterais. Mbappé à Paris, c’est fini… » Un terrible coup dur qui obligera le PSG à se montrer très actif lors du prochain mercato estival pour remplacer valablement l’enfant de Bondy.