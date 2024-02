OM : Gennaro Gattuso enregistre un important retour avant Shakhtar

72 heures avant le match contre le Shakhtar Donetsk, l’OM a reçu une bonne nouvelle. Un cadre de l’équipe de Gennaro Gattuso a repris l’entraînement.

OM : Geoffrey Kondogbia a repris l’entraînement

Le contexte est assez délicat à l’Olympique de Marseille. Sur une série de cinq matchs consécutifs sans succès, dont le match nul frustrant contre le FC Metz (1-1) ce week-end, le club phocéen se prépare à un défi de taille sur la scène européenne. Ce jeudi soir, l’OM affronte le Shakhtar Donetsk en barrages de Ligue Europa. Pour les hommes de Gennaro Gattuso, ce match est l’occasion de retrouver le chemin de la victoire afin de se rapprocher d’une qualification. D’ailleurs, une bonne nouvelle est tombée à Marseille avant cette rencontre.

Geoffrey Kondogbia a effectué son retour à l’entraînement. Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on aperçoit le milieu de terrain centrafricain effectuer des courses avec ses coéquipiers et il semble totalement remis de ses douleurs musculaires. Touché aux ischios depuis quelques semaines, Geoffrey Kondogbia n’a pas pu tenir sa place contre le FC Metz, vendredi. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid était visiblement trop court pour participer à la rencontre.

Après avoir manqué les deux derniers matchs de l’OM, Geoffrey Kondogbia paraît désormais en meilleure forme et devrait être disponible pour affronter le Shakhtar Donetsk. Son retour devrait être une bouffée d’air frais pour l’équipe, offrant à Gennaro Gattuso une option supplémentaire au milieu de terrain et renforçant ainsi les chances de l’OM dans cette confrontation cruciale.

Pour les Phocéens, ce match contre le Shakhtar Donetsk revêt une importance capitale, non seulement pour leur parcours en Ligue Europa, mais également pour leur moral et leur confiance, sévèrement éprouvés par la série de résultats décevants récemment. La présence de Geoffrey Kondogbia sur le terrain pourrait injecter une dose de dynamisme et d’assurance à l’équipe, les poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes .