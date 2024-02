Mercato PSG : Le Real Madrid offre un petit rêve à Kylian Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé devrait être scellé dans les prochains mois, d’ici le mercato d’été. Alors que le Real Madrid essaie de créer les conditions pour la signature du joueur, un petit détail a fuité.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, joueur le mieux payé du Real Madrid ?

Il est clair que le Real Madrid est prêt à tout pour signer Kylian Mbappé dès l’été prochain. Le président du club espagnol, Florentino Perez, a été même en contact direct avec l’attaquant français. Il serait d’ailleurs le principal moteur de la dernière opération du club espagnol pour un joueur qui l’avait refusé il y a deux ans, alors qu’à un moment donné, le club était persuadé qu’il était d’accord pour rejoindre la Casa Blanca. Financièrement, si le leader de la Liga n’est pas prêt à faire des folies, il serait tout de même prêt à lui accorder quelques privilèges.

La proposition de Madrid était inférieure à celle qui lui avait été proposée lors des précédentes négociations du club sur un transfert du PSG en mai 2022. Cependant, selon The Athletic, elle ferait toujours de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de l’équipe madrilène. Selon des sources proches du dossier, il y a deux ans, le joueur de 25 ans s’est vu offrir une prime de signature de 130 millions d’euros (110 millions de livres sterling ; 140 millions de dollars aux taux actuels) et un salaire de 26 millions d’euros par an en 2022.

Kylian MBAPPE of PSG during the French Cup match between Paris Saint-Germain and Stade Brestois at Parc des Princes on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Paris garde espoir pour Mbappé

En fin de contrat au terme de la saison en cours, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment l’intention de laisser filer Kylian Mbappé. Le club dirigé par Nasser Al Khelaïfi compte d’ailleurs miser sur sa puissance financière pour y arriver. Le PSG a présenté il y a plusieurs mois au joueur de 25 ans un large éventail d’options pour rester sous les ordres de Luis Enrique. Ceci avec des contrats allant du court terme au long terme, qui restent actifs et verraient Kylian Mbappé rester autour de son salaire actuel. Des sources indiquent que cela représente 75 millions d’euros après impôts, avant tout bonus.