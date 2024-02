Mercato PSG : Le vestiaire du Real attend l’arrivée de Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Et le vestiaire madrilène semble déjà se préparer à son arrivée.

Mercato PSG : Aurélien Tchouaméni vend la mèche pour Kylian Mbappé

Deux ans après avoir rejeté l’opportunité de rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 100 millions d’euros, Kylian Mbappé semble enfin prêt à franchir le pas et quitter le Paris Saint-Germain. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’attaquant français ne montre aucun empressement à signer un nouveau bail à Paris. Sa situation contractuelle a alors rapidement alerté ses différents prétendants, d’autant plus que le buteur parisien est déjà libre de négocier avec le club de son choix.

Et si Liverpool et le Bayern Munich s’activent en coulisse pour arracher sa signature, le Real Madrid reste toujours la destination favorite pour accueillir le prodige français. Le géant madrilène serait même déjà convaincu que Kylian Mbappé évoluera sous ses couleurs la saison prochaine. Un accord aurait déjà été conclu entre les différentes parties, laissant entrevoir une future arrivée de la star du PSG au Real Madrid l’été prochain.

Cette éventualité est évoquée même au sein du vestiaire madrilène, où l’arrivée de Kylian Mbappé est devenue un sujet de discussion récurrent, comme l’a avoué Aurélien Tchouaméni. « On en parle dans le vestiaire de temps en temps parce que c’est un sujet important […] On espère que cela va se décanter dans les semaines à venir », a confié le milieu de terrain tricolore au micro de Canal Plus.

L’attente est donc palpable au Real Madrid. Kylian Mbappé, avec son talent et son potentiel exceptionnel, représente un renfort de poids pour toute équipe. Il reste à savoir si les négociations aboutiront et si le rêve du natif de Bondy de porter le maillot du Real Madrid deviendra réalité dès la prochaine saison.