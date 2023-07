Aurélien Tchouaméni intéresserait plusieurs clubs anglais durant ce mercato. Mais Carlo Ancelotti est cash, le milieu de terrain français n'ira nulle part.

Mercato Real Madrid : Aurélien Tchouaméni courtisé en Premier League

Cela aurait pu être l'une des grandes suprises de l'été. Il n'en sera rien. Aurélien Tchouaméni a été déclaré intransférable par Carlo Ancelotti, d'après le média ibérique Relevo. Après sa première saison en dents de scie, plusieurs clubs européens, notamment du championnat anglais, avaient pris des renseignements à propos de l'international français.

La Maison Blanche fait toujours pleinement confiance en son milieu de terrain défensif, recruté l'été dernier pour 80 millions d'euros à l'AS Monaco. Malgré une cinquantaine d'apparitions sous le maillot des Merengues, et des titularisations dans une grand majorité des rencontres importantes, le Français n'a pas encore convaincu la totalité des supporters espagnols, qui ne verraient pas en lui le digne remplaçant de Casemiro. Ce même public avait d'ailleurs sifflé, puis élu Luka Modric "pire recrue de la saison en Liga", lors de son arrivée dans la capitale en 2012.

Carlo Ancelotti devrait mettre en place un 4-4-2

Le technicien italien a une bonne raison de sécuriser son milieu de terrain. Alors que le Real Madrid est en pleine réflexion sur son prochain n°9, le coach aurait décidé de changer de système pour la saison 2023-24. Fini le 4-3-3, le Real devrait évoluer avec un milieu supplémentaire, en 4-4-2. Un schéma tactique qui permettrait à Carlo Ancelotti de profiter du vivier incroyable à ce poste.

Modric, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Arda Guler désormais, il dispose d'un réservoir conséquent qui lui offre plus de flexibilité, car tous les profils sont différents. Le Real Madrid pourra s'adapter à l'adversaire, en amenant plus de créativité ou de solidité. Un schéma qui permettrait aussi de fermer le dossier du n°9. Suffisamment d'options sont déja présentes au club. Seul Dani Ceballos manquera à l'appel pour quelques semaines. L'Espagnol s'est blessé à l'entraînement. Il devrait manquer un mois et demi de compétition.