PSG : Kylian Mbappé envoie un message fort à la Real Sociedad

Kylian Mbappé a inscrit l’un des deux buts qui ont porté le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un succès capital qui permet à l’attaquant français d’envoyer un message fort aux Espagnols avant le match retour.

PSG : Kylian Mbappé très confiant avant le match retour face à la Real Sociedad

Kylian Mbappé était le joueur à prendre en compte pour la Real Sociedad et bien que Imanol Alguacil ait préparé le match pour pouvoir le limiter, il n’y est pas parvenu. La star du Paris Saint Germain a fini par se montrer décisive en inscrivant le premier but de la rencontre et a fini par être désigné homme du match. Même après avoir gagné 2-0, Mbappé a adressé une « menace » à Anoeta et à la Real Sociedad : « Nous allons y aller pour gagner et nous qualifier pour les quarts de finale », a clairement déclaré l’attaquant français.

Pour le Bondynois, « il est toujours important de commencer par une victoire ». S’ils savaient qu’il est difficile de prendre l’avantage en Ligue des Champions, Kylian Mbappé se réjouit de voir son PSG y parvenir. « Nous devons avancer, continuer à travailler en équipe », a-t-il ajouté.

Kylian MBAPPE of PSG during the French Cup match between Paris Saint-Germain and Stade Brestois at Parc des Princes on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Kylian Mbappé évoque les moments clés du matc

L’ attaquant du PSG a évidemment reconnu que l’objectif était de gagner à domicile, En attendant le match retour, le PSG a trois matchs de Ligue 1 à livrer. La clé du match a été l’entame du PSG après la pause, qui en première mi-temps a été davantage dominée par la Real Sociedad. Pour Mbappé, les hommes de Luis Enrique ont réussi à « marquer dans les moments clés ».