PSG – Real Sociedad : Kylian Mbappé un peu plus dans l’histoire

Kylian Mbappé continue d’inscrire un peu plus son nom dans l’histoire de la Ligue des Champions. Auteur d’un but lors de la victoire 2-0 face à la Real Sociedad jeudi soir, l’attaquant français fait son entrée dans un cercle très fermé.

Real Sociedad – PSG : Kylian Mbappé rejoint un duo prestigieux

Le Paris Saint-Germain a fait un pas décisif vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lors de la réception de la Real Sociedad jeudi soir en huitièmes de finale aller, le club français s’est offert une victoire 2-0 au Parc des Princes. Kylian Mbappé a débloqué la situation en ouvrant le score en deuxième période avant que Bradley Barcola ne scelle le succès parisien. En inscrivant le premier but de la rencontre, le capitaine de l’équipe de France porte son total en Ligue des Champions à 44 réalisations.

Avec ce chiffre symbolique et capital, Kylian Mbappé s’offre une myriade de records. Il rejoint un duo fabuleux du football européen et mondial composé de deux joueurs africains. Il s’agit de Didier Drogba et Mohamed Salah. L’ancien joueur des Blues de Chelsea et l’actuel joueur évoluant à Liverpool ont marqué chacun autant de buts que Mbappé en Ligue des Champions.

Cependant, cette soirée ne se limite pas à ce seul record pour l’attaquant de 25 ans. KM7 a maintenant inscrit au moins un but lors de dix matchs consécutifs à domicile, une première dans l’histoire de la compétition.