OL : Pierre Sage lance une alerte pour le maintien de Lyon

Avant d’affronter l’OGC Nice, ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Pierre Sage a lâché un message important sur le maintien de l’OL.

Le coach de Lyon prévient ses joueurs sur l’objectif

L’OL est certes remonté au classement, grâce à ses deux victoires consécutives contre Marseille et Montpellier en Ligue 1, mais l’équipe n’est pas encore sauvée. Conscient de cela, Pierre Sage a demandé à ses joueurs de rester concentré sur leur objectif et d’éviter de s’enflammer. « Une victoire, ça ne suffit pas », a-t-il fait remarquer, avant de déclarer : « On n’a pas atteint notre objectif ».

En effet, Lyon est 13e au classement, mais n’a que trois points d’avance sur le barragiste (16e), le FC Lorient. Or, il reste encore 13 journées de championnat. « On se rend compte que le matelas n’est pas très épais », a prévenu le coach des Gones.

Pierre Sage : « Seul le résultat final comptera

L’Olympique Lyonnais doit donc batailler avec ses concurrents, dans la course pour le maintien, jusqu’au bout de la saison, pour espérer assurer son maintien. Grâce à son équipe renforcée pendant le mercato d’hiver, Pierre Sage est confiant pour la suite de la saison, même s’il ne s’enflamme pas pour l’instant. D’après lui, le club se rapproche de son objectif, « mais seul le résultat final comptera ».

Pour rappel, l’OL a recruté des joueurs capables de lui assurer le maintien dans l’élite. Nemanja Matic, Saïd Benrahma et Orel Mangala ont apporté leur expérience dans le groupe lyonnais. Les dirigeants du club rhodanien ont également recruté de jeunes joueurs talentueux : Gift Orban (attaquant) et Malick Fofana (ailier), qui apportent de la fougue.