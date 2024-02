Mercato PSG : La rÃ©action dâ€™Al-KhelaÃ¯fi suite au dÃ©part de MbappÃ©

Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison. Jérôme Rothen a dévoilé la réaction du président parisien suite à cette annonce.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi « surpris » par la décision de Mbappé

Ce jeudi après-midi, RMC Sport a lâché une véritable bombe concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Selon le média sportif, l’attaquant du Paris Saint-Germain a pris sa décision et l’a annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi.

Après sept saisons passées sous les couleurs du PSG, l’international français a choisi de ne pas poursuivre l’aventure en Ligue 1. En attendant un communiqué officiel du club, Jérôme Rothen a dévoilé les coulisses du tête-à-tête entre le joueur et son président, révélant au passage la réaction de l’affaire d’affaires qatari suite à cette annonce.

« Il y a quelque chose d’important à retenir (…) sur l’échange qu’il a eu avec Kylian Mbappé (…) Bien sûr qu’il y a, pas de la déception, mais peut-être surpris de cette décision, il s’attendait à une autre décision avec la proposition qu’il avait. Mais ce qu’il reconnait aujourd’hui, c’est que Kylian Mbappé, cette décision elle a été prise et il l’a annoncé à deux jours du match de la Real Sociedad », révèle l’ancien milieu offensif du Paris SG et de l’équipe de France.

« La déception, il l’a pas fait ressentir à Kylian. On a dit que c’était chaud leur discussion, apparemment y a rien de chaud. C’est une discussion entre hommes, entre deux personnes qui se respectent beaucoup, et Kylian Mbappé, et c’est apprécié par le président du club, a tenu sa parole, c’est-à-dire que la primeur de sa décision il la faisait directement en tête-à-tête à Nasser Al-Khelaïfi et ça été fait il y a deux jours au Campus PSG, le centre d’entraînement du PSG », ajoute le consultant sportif, qui précise qu’il n’y aura pas de représailles contre l’enfant de Bondy.

Aucune sanction prévue pour Kylian Mbapp

Contrairement à l’été passé, où Kylian Mbappé avait essuyé la colère de ses dirigeants pour avoir refusé d’activer la clause de prolongation automatique d’un an incluse dans son contrat signé en mai 2022, le Champion du monde 2018 ne risque rien après l’annonce de son départ faite à Nasser Al-Khelaïfi.

Dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôem Rothen a évoqué le futur départ du numéro 7 parisien et explique qu’il « n’y aura pas de sanction. Le président a apprécié que Mbappé lui fasse l’annonce en tête-à-tête. Il n’y aura pas de sanction sportive. Mbappé va être libéré sur la fin de saison. »