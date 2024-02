Mercato PSG : Le projet très ambitieux pour l’après Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain se prépare à faire face au départ de Kylian Mbappé dans les prochains mois. Une nouvelle ère que le club de la capitale compte aborder avec un projet ambitieux.

Mercato PSG : C’est la fin de l’ère Kylian Mbappé

Le PSG se retrouve face à un nouveau panorama après l’annonce de Kylian Mbappé de quitter le club en fin de saison. La nouvelle a fait sensation dans le monde du football et a lancé le projet du PSG pour son étape post-Mbappé. L’attaquant de 25 ans a déjà communiqué sa décision au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui marque le début d’une nouvelle étape pour le double champion en titre de France. Même si rien n’est confirmé, le Real Madrid semble être la destination la plus probable pour le jeune attaquant français.

Kylian MBAPPE of PSG and Mikel MERINO of Real Sociedad during the UEFA Champions League match between Paris Saint-Germain and Real Sociedad de Football at Parc des Princes on February 14, 2024 in Paris, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Le PSG s’engage pour la jeunesse et la cohésio

Face à cette situation, le PSG a décidé de changer son approche sur le marché des transferts. Selon Ben Jacobs, journaliste proche du club, le PSG envisage de s’éloigner du modèle « Galacticos » et de se concentrer sur la signature de jeunes talents qui profiteront à l’équipe dans son ensemble. De plus, le club travaille déjà au renouvellement des contrats de joueurs tels que Xavi Simons et Warren Zaire-Emery, qu’il considère comme des pièces fondamentales pour l’avenir.

Par ailleurs, RMC rapporte que le PSG envisage de recruter un ou deux joueurs de haut niveau l’été prochain. Ce changement de stratégie reflète la détermination du PSG à construire une équipe solide et équilibrée, capable de concourir au niveau national et international même sans la présence d’une star comme Mbappé.