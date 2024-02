ASSE : Dall’Oglio prône la concurrence à Saint-Etienne et menace

Olivier Dall’Oglio se réjouit de la disponibilité de tous les joueurs de l’ASSE pour affronter Angers. Cependant, il ne veut pas entendre des joueurs mécontents après les choix forts qu’il sera contraints de faire.

ASSE : Dall’Oglio se prépare à faire des choix forts à Angers

Ayant tous ses joueurs à disposition pour le match de l’ASSE contre Angers SCO, samedi (15h), Olivier Dall’Oglio aura des choix forts à faire pour composer son équipe type : « J’ai toutes les armes à disposition, il faut que je fasse des choix ». Il prévient justement ceux qui sont mécontents de leurs temps de jeu, mais aussi ceux qui se considéraient comme des intouchables.

Selon l’entraineur de Saint-Etienne, « c’est positif » d’avoir son effectif au grand complet. Cela apporte de la concurrence entre les athlètes. « Ça l’est pour le staff et ça doit l’être pour les joueurs », a-t-il indiqué, tout en soulignant que cette concurrence « oblige les joueurs à être au meilleur niveau tout le temps ».

Olivier Dall’Oglio prêt à taper du poing sur la table

Olivier Dall’Oglio reconnaît certes que « c’est difficile pour les remplaçants », mais il les invite à penser au collectif en priorité. « Que le joueur ne soit pas content, c’est normal […] », mais cela « ne doit pas perturber le collectif », selon lui. Le technicien de 59 ans se tient en tout cas prêt à taper du poing sur la table, pour remettre de l’ordre dans la maison verte, si des joueurs sont tentés de polluer l’environnement stéphanois. « S’il (le joueur mécontent, ndlr) tire la gueule […], je me positionnerais. […]. Il y a des egos à gérer, mais c’est positif ».

Pour rappel, les joueurs de l’ASSE, absents en janvier à cause de la Coupe d’Afrique des Nations, sont tous de retour. Ils sont rentrés progressivement. Il y a eu d’abord Karim Cissé, puis le buteur Ibrahim Sissoko et enfin le défenseur central Dylan Batubinsika. En plus des recrues hivernales : Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, Olivier Dall’Oglio a récupéré deux blessés de longue date : Ibrahima Wadji (avant-centre) et Mahmoud Bentayg (arrière gauche).