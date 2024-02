Brest – OM : Eric Roy prêt à enfoncer un peu plus Gattuso et ses hommes ?

Eric Roy et le Stade Brestois préparent une mauvaise surprise à l’Olympique de Marseille lors de leurs retrouvailles dimanche, alors que les Marseillais sont en pleine crise de résultats.

Brest – OM : Une réaction des Marseillais attendue

La mauvaise série actuelle de l’Olympique de Marseille est plus qu’une grosse inquiétude au sommet de la direction du club. Malgré les renforts signés cet hiver, le club phocéen peine à relever la tête et reste sur une série de cinq matchs sans le moindre succès. De quoi laisser place à une crise de résultat, et ce d’autant plus que les hommes de Gennaro Gattuso sortent d’un nul frustrant et décevant concédé face au Shakhtar Donetsk jeudi en barrages aller de Ligue Europa. Dimanche, les Marseillais auront une bonne occasion de tenter de relever la tête face au Stade Brestois, un adversaire qui réalise plutôt une bien meilleure saison que l’OM.

Eric Roy et Brest revanchard

C’est une équipe de l’OM en plein doute qui se déplace au Stade Francis-Le Blé dimanche pour défier Brest. Les hommes d’Eric Roy sont en pleine confiance et sont invaincus lors de leurs cinq derniers matchs avec un bilan de deux victoires et trois nuls. Quatrième au classement, le Stade Brestois s’attend à affronter « une des grandes équipes, un des grands clubs », comme l’a reconnu l’entraîneur brestois. C’est aussi une occasion de retrouvaille pour certains joueurs de Brest qui sont Marseillais dans l’âme et dans le cœur. « On en a un petit peu moins depuis que Haris (Belkebla) est parti mais il y en a quelques-uns », a confié Eric Roy.

Ancien joueur de l’OM, le technicien de 56 ans et son groupe ont une revanche à prendre sur les partenaires de Chancel Mbemba. Le Stade Brestois avait en effet perdu le match aller sur un score de 2-0. Avant les retrouvailles du dimanche, Eric Roy a bien étudié l’adversaire à affronter. Malgré les moyens dont dispose l’OM, les coéquipiers de Steve Mounié n’ont qu’une seule envie, les challenger comme ils ont essayé de le faire contre toutes les équipes qu’ils ont rencontrées.