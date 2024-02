ASSE : Le président de Saint-Etienne fait une déclaration fracassante

Absent à Saint-Etienne depuis plusieurs années, le président du Conseil de surveillance de l’ASSE, est sorti du silence. Bernard Caïazzo a fait une déclaration, mais sur un sujet d’actualité.

ASSE : Bernard Caïazzo réagit au départ de Kylan Mbappé du PSG

Vivant à Dubaï (aux Emirats-arabes-unis) depuis longtemps, Bernard Caïazzo (70 ans) est loin de tout ce qui concerne le sportif à l’ASSE. Il a laissé la tâche à son associé Roland Romeyer (78 ans), le président du Directoire du club. Il participe cependant aux réunions du Conseil par visioconférence. Mais ce samedi, c’est plutôt dans le quotidien Le Parisien qu’il a fait une sortie.

Le dirigeant stéphanois n’a pas évoqué la situation de son club en Ligue 2, mais il a réagi au départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Plus précisément, il a donné son avis sur l’impact que pourrait avoir le départ de la star de la Ligue 1. « Merci Kylian, mais demain, le PSG sera encore plus fort », a-t-il confié au journal. Il a déclaré ensuite « qu’aucun joueur n’est plus fort qu’une institution ».

Caïazzo cherche toujours un repreneur à qui céder l’AS Saint-Etienn

Pour rappel, Bernard Caïazzo a été membre du Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), puis vice-président de l’institution. Il a également été président de Première Ligue, le syndicat des clubs professionnels. Retiré dans le Golfe pour ses affaires, il est toujours dans le football. Il est le patron de la Global Football Alliance, une association mondiale regroupant plus d’une vingtaine de clubs de tous les continents.

Pour le compte de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo cherche un ou des investisseurs à qui céder le club, dont il est l’un des propriétaires depuis 2004. Rappelons que Saint-Etienne est reléguée en Ligue 2 depuis la fin de la saison 2021-2022 et n’attire pas forcément grand monde. Quelques repreneurs se sont manisfestés, mais leurs offres ont été repoussées.