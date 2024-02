Mercato PSG : Mbappé au Real Madrid ! La décision du club tombe

Il n’y a plus le moindre doute possible. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi a pris une décision forte à ce sujet.

Mercato PSG : Un gigantesque hommage prévu pour Kylian Mbappé

Deux jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu’il quitterait le Paris Saint-Germain librement au terme de la saison, selon les informations de RMC Sport. Toujours selon la même source, l’attaquant de 25 ans a profité de l’entraînement de vendredi pour annoncer la même décision à ses coéquipiers en présence de son entraîneur Luis Enrique.

Après sept années de bons et loyaux services à Paris, l’international français s’apprête donc à faire ses adieux à la Ligue 1. Et selon les dernières informations recueillies par L’Équipe, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le club de la capitale française par la petite porte. En effet, le quotidien sportif révèle que le président du PSG aimerait marquer le coup pour les adieux de son numéro 7.

Pour rendre hommage au meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu, Al-Khelaïfi aurait ainsi enjoint l’entité francilienne de préparer un hommage impressionnant au Parc des Princes lors de son dernier match de la saison devant le public du Paris Saint-Germain.

« Nasser Al-Khelaïfi « a déjà fait passer le message en interne qu’il faudra préparer un hommage somptueux pour les adieux du meilleur buteur de l’histoire du club, à la fin de la saison », écrit le journal français. Un hommage avant une arrivée tout aussi gigantesque au Real Madrid.

Accord entre Kylian Mbappé et le Real Madri

D’après les renseignements du média OK Diario, Kylian Mbappé aurait déjà donné son accord au Real Madrid lors d’une réunion qui s’est tenue lundi soir. En présence de ses parents, l’ancien joueur de l’AS Monaco aurait notamment dit oui à l’envoyé de Florentino Pérez, le président du club madrilène.

Les deux parties ont convenu d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029, avec une prime à la signature de 100 millions d’euros et un salaire compris entre 30 et 35 millions d’euros annuels.