Mercato PSG : Ce qui attend Kylian MbappÃ© les prochains jours

Kylian Mbappé quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours et de son contrat. Reste désormais à savoir où signera le Bondynois, même si sa destination privilégiée reste le Real Madrid. Les prochains jours s’annoncent décisifs.

Mercato PSG : Le compte à rebours commence pour Kylian Mbappé

Les choses se déroulent comme prévu pour le Real Madrid. Le club espagnol a pris son temps dans ce dossier qui dure depuis maintenant plusieurs années. Pour Florentino Pérez, Kylian Mbappé est une priorité absolue et la situation tourne en faveur du club merengue. Après avoir annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le club à la fin de la saison, l’attaquant de 25 ans sait qu’il lui en faudra encore un peu plus dans les prochains jours. Il est conscient qu’il doit maintenant se rapprocher du Real Madrid, et des gestes forts sont attendus de sa part. Mbappé doit communiquer publiquement ce qu’il a dit en privé au président du club parisien.

Le Real va passer à l’action pour Kylian Mbapp

Il est désormais clair que l’annonce publique de Kylian Mbappé est attendue comme une étape importante dans son rapprochement au Real Madrid. Une fois que ce pas important sera franchi, ce sera au tour du Real Madrid d’agir. Le club espagnol mettra enfin sur la table le contrat dont l’attaquant a déjà des nouvelles, mais qui n’est en aucun cas signé. Dans son approche, Marca assure que les dirigeants madrilènes affirment clairement qu’ils resteront fermes, c’est-à-dire faire signer Kylian Mbappé selon leurs conditions. A Madrid, il est clair pour Florentino Pérez et ses proches que la signature de l’international français n’est plus une question d’argent mais de rêve à réaliser.

Kylian MBAPPE of PSG during the French Cup match between Paris Saint-Germain and Stade Brestois at Parc des Princes on February 7, 2024 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Le vestiaire au-dessus de tous

Selon les informations de Marca, lors des réunions tenues à Valdebebas concernant la possibilité de recruter le Français, la volonté de préserver l’ordre du vestiaire et la stabilité économique a toujours prévalu. Personne, à commencer par Florentino Pérez et Ancelotti lui-même, ne mettrait sur la table une décision qui pourrait mettre le club en danger, c’est-à-dire un contrat comme celui que Kylian Mbappé et le PSG avaient signé à l’époque et qui était assez proche des 100 millions d’euros par saison. Le Bondynois en aura moins et il en a bien conscience.

On parle d’un contrat pouvant atteindre 30 millions d’euros par saison, qui serait accompagné d’une prime à la signature. Dans le vestiaire, Kylian Mbappé n’aura pas un statut particulier au point de mettre en mal l’esprit et l’harmonie de groupe. Il doit partager les rôles avec certains joueurs qui habitent déjà quotidiennement le vestiaire de Valdebebas, comme Vinicius ou encore Jude Bellingham. Il ne sera pas au-dessus d’eux.