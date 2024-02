ASSE : Le coach de Saint-Etienne tient les clés du match contre Angers

Olivier Dall’Oglio a livré les clés du match contre Angers. Il sait ce qu’il faut à Saint-Etienne pour réussir un coup au stade Raymond Kopa.

Saint-Etienne face à un adversaire invaincu à Angers

Auteur d’une éclatante victoire (5-0) sur l’ES Troyes AC, lundi, l’AS Saint-Etienne doit confirmer face à Angers, ce samedi (15h). Les Verts étaient à domicile, à Geoffroy-Guichard, lors de leur brillant succès. Cette fois, ils sont en déplacement en Maine-et-Loire et contre une adversaire plus costaud.

Contrairement à l’ESTAC (16e), le SCO est bien installé à la 2e place de la Ligue 2, à seulement un point du leader l’AJ Auxerre. En plus, les Angevins sont invaincus à domicile cette saison. Ils comptent 10 victoires et 2 nuls au stade Raymond Kopa, soit 32 points glanés à la maison.

Dall’Oglio parie sur le gros travail des défenseurs et milieux pour s’impose

L’ASSE sera donc face à un gros morceau dans quelques heures. Mais Olivier Dall’Oglio a sa petite idée pour faire tomber Angers SCO, dans son enceinte. Il a livré quelques clés pour éviter le piège de l’équipe d’Alexandre Dujeux. Il assure que son équipe a beaucoup travaillé sur le replacement des attaquants et des milieux de terrain. Elle n’aura donc pas à subir assez d’occasions, et le gardien de but (Gautier Larsonneur) sera moins sollicité, grâce à ce travail.

« La différence, c’est le gros travail des attaquants et des milieux. Le dernier match à montrer qu’on pouvait marquer en faisant beaucoup d’efforts », a expliqué le coach de l’ASSE. Olivier Dall’Oglio demande notamment aux défenseurs de participer à la relance et d’être capables de gérer la profondeur. Il souhaite que les décisions de ses joueurs « ne soient pas prévisibles » pour leurs adversaires. « Si on prend conscience de ça, on sera meilleur », a indiqué le successeur de Laurent Batlles.