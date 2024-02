ASSE : Olivier Dall’Oglio l’a relancé, il brille enfin

L’AS Saint-Etienne a explosé le SCO d’Angers (0-3) samedi lors de la 25e journée de Ligue 2. Une belle occasion pour l’une des recrues de Olivier Dall’Oglio de briller enfin chez les Verts.

ASSE : Irvin Cardona débloque son compteur chez les Verts

C’est l’une des recrues hivernales de l’AS Saint-Etienne. Après une première partie de saison très compliquée en Ligue 2, les Verts avaient besoin de renforts pour relancer la lutte pour la montée en Ligue 1. Choisi pour conduire le navire vert à bon port, Olivier Dall’Oglio n’a pas hésité à faire appel à Irvin Cardona. L’entraîneur de Saint-Etienne a décidé de relancer un attaquant qu’il connaissait très bien, et qui connaît des jours difficiles en Bundesliga. Depuis son arrivée dans le Forez, Irvin Cardona était jusque-là muet devant les buts mais attendait son heure de gloire.

Comme si l’histoire était écrite, l’attaquant a choisi son moment pour briller de la plus belle des manières. En déplacement sur la pelouse du SCO d’Angers samedi, l’ASSE s’est largement imposée 3-0 grâce à un doublé de Irvin Cardona. Le joueur de 26 ans venait ainsi de débloquer son compteur de but avec les Stéphanois et en est très heureux. Au micro de beIN Sports, Cardona a notamment souligné le gros travail collectif de l’équipe, qui a su montrer un autre visage. « Je pense que tout le monde attendait ça », a ajouté le protégé de Olivier Dall’Oglio.

Olivier Dall’Oglio fait un aveu sur Irvin Cardon

Choix fort de Olivier Dall’Oglio, l’ancien joueur du Stade Brestois ne déçoit pas et confirme son sens de buteur. Alors qu’il était resté muet lors du succès 5-0 contre Troyes, Irvin Cardona était attendu. Son entraineur a confié qu’il « avait à cœur de montrer autre chose » face aux Angevins. Objectif atteint pour le natif de Nîmes, qui « avait montré de bonnes choses à l’entraînement ». De quoi convaincre Dall’Oglio de le titulariser contre Angers. Un pari finalement gagné pour le technicien français.