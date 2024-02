ASSE : Les nouvelles sont mauvaises pour un cadre de Olivier Dall’Oglio

Olivier Dall’oglio enregistre un gros coup dur, à 24h du déplacement de l’AS Saint-Etienne pour défier le SCO d’Angers, pour le compte de la 25e journée de Ligue 2.

ASSE : Ibrahima Wadji a encore rechuté

Ibrahima Wadji a été victime d’une nouvelle blessure musculaire à la cuisse lors de l’entraînement du vendredi 16 février 2024. Une rechute qui prive l’attaquant sénégalais du déplacement de l’AS Saint-Etienne à Angers ce samedi. Dans un communiqué officiel, l’ASSE a officialisé la nouvelle ce vendredi. Le club vert a d’ailleurs précisé que Ibrahima Wadji n’a pas pu effectuer l’intégralité de la dernière séance de préparation du match contre Angers.

Le joueur de 28 ans doit cependant passer des examens complémentaires pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. C’est la troisième fois que Wadji se blesse cette saison. Il avait déjà été touché à la cheville en août 2023, puis aux adducteurs en octobre 2023. Il n’a pu jouer que six matchs de Ligue 2, pour un total de 328 minutes de jeu. C’est un coup dur pour lui et pour son club entrainé par Olivier Dall’oglio, qui compte sur lui pour remonter au classement.

Alors qu’il a manqué plusieurs matchs jusqu’à la dernière trêve, le retour de Wadji avait sonné comme un recrutement du côté de l’ASSE. Le Sénégalais a surtout été l’un des éléments clés de l’excellente saison réalisée par les Stéphanois lors de la dernière campagne en Ligue 2. D’après les informations du Progrès, le natif de Bignona devrait être fixé ce samedi.