OM : Gennaro Gattuso s’enfonce, la tension monte d’un cran

L’OM n’est pas prêt de sortir de sa crise actuelle alors que le club vient de concéder une nouvelle défaite 1-0 sur la pelouse du Stade Brestois dimanche. Cette défaite de la 22e journée de Ligue 1 enfonce davantage Gennaro Gattuso et fait monter encore plus la tension au sommet du club phocéen.

OM : Grosse discussion au sommet entre Longoria et Benatia après la défaite à Brest

Cinq matchs consécutifs et toujours pas de victoire en Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille. La défaite un 1-0 concédée dimanche sur la pelouse de Brest, à 11 contre 10, est peut-être celle de trop. L’OM chute désormais à la neuvième place et compte maintenant huit points de retard sur le Top 4. De quoi les éloigner encore un peu plus de l’Europe et mettre un gros coup de pression sur Gennaro Gattuso.

D’après les informations de RMC Sport, une grosse discussion a eu lieu entre Pablo Longoria et Medhi Benatia en zone mixte. Le président du club marseillais et son conseiller ont poursuivi leur échange à l’écart, loin des caméras.

Photo : Gennaro Gattuso, coach de l’OM face au Shakhtar Donetsk.

Gennaro Gattuso au bord de l’implosio

Après le nul frustrant concédé face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, l’OM s’est enfoncé avec cette nouvelle déconvenue face au Stade Brestois. Après la défaite, Gennaro Gattuso a assumé l’entière responsabilité de ses choix. « Je n’étais pas du genre à fuir les responsabilités », a-t-il confié. « Il faut avoir une âme, et c’est précisément ce qui nous manque actuellement. Sans âme, tout est plus difficile », a déclaré Gennaro Gattuso.

Pour l’ancien joueur du Milan AC, il n’y a aucun doute sur le fait que l’OM a touché le fond. Le club est plongé dans » tourbillon, un cercle vicieux » et « il faut s’occuper de faire le plus de points possibles pour récupérer un peu de sérénité, car la situation est difficile actuellement », a-t-il ajouté.