Mercato OL : Un milieu en difficulté à Lyon clarifie son avenir

Blessé et confronté à une forte concurrence à son poste, un milieu de terrain de l’OL a pris une décision sur son avenir à Lyon, avant le mercato d’été.

Mercato : Matic et Mangala se sont déjà imposés dans l’entrejeu de Lyon

Johann Lepenant s’est blessé au genou le 20 novembre 2023 avec l’Équipe de France Espoirs. Depuis trois mois, il n’a toujours pas rejoué avec l’Olympique Lyonnais. Il avait fait 6 apparitions, dont deux titularisations, avant sa blessure. Revenu à l’entrainement collectif, la semaine dernière, il a retrouvé la compétition, mais avec la réserve de Lyon, samedi. Il se prépare donc pour la reprise en Ligue 1.

Néanmoins, la tâche s’annonce compliquée pour lui, car l’OL a recruté deux milieux de terrain pendant le mercato d’hiver. Nemanja Matic et Orel Mangala ont renforcé l’équipe de Pierre Sage, en l’absence de Johann Lepenant. Et les deux recrues se sont imposées rapidement dans l’équipe de Pierre Sage. Le premier est déjà le nouveau patron de l’entrejeu lyonnais, tandis que le deuxième s’est montré décisif. Il a été l’auteur de l’unique but de la victoire de Lyon sur l’OGC, vendredi.

Mercato : Lepenant prêt à affronter la concurrenc

Malgré l’arrivée des internationaux Serbe et Belge, en plus de la forte concurrence à son poste, le Français n’a pas du tout eu l’intention de quitter le club rhodanien pendant le mercato hivernal. « Le club a recruté à mon poste, mais la concurrence ne peut qu’apporter un plus », a-t-il déclaré dans le quotidien Le Progrès.

Notons qu’il y a du beau monde au milieu à Lyon. Johann Lepenant était déjà en concurrence avec Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, Paul Akouokou ou encore Ainsley Maitland-Niles. Mais pas de quoi fait bouger le milieu recruté à Caen en juillet 2022. Il se dit prêt à affronter la concurrence, pour surtout progresser. « Je voulais progresser et jouer ici. Je ne veux rien lâcher, et je serai comme ça jusqu’à la fin de la saison », a-t-il justifié.

Mercato : Un départ en vue à l’été ?

L’Espoir Tricolore est certes resté à Lyon cet hiver, mais la donne pourrait être tout autre pendant le mercato d’été. S’il n’a pas de temps de jeu jusqu’à la fin de l’exercice 2023-2024, il pourrait envisager un départ. Pour rappel, Johann Lepenant est sous contrat à l’OL jusqu’à fin juin 2027 et vaut 8 millions d’euros sur le marché.