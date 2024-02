ASSE : Que manque-t-il encore Ã  Saint-Etienne pour la montÃ©e ?

L’AS Saint-Etienne s’est relancée dans la course pour la montée, grâce à ses deux dernières victoires. Mais il lui manque encore un détail pour espérer finir dans le top 5.

Saint-Etienne enchaîne et se relance pour la montée

L’AS Saint-Etienne a rempli sa mission, samedi, en allant s’imposant à Angers (0-3), lors de la 25e journée de Ligue 2. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a confirmé sa large victoire sur Troyes (5-0), en enchaînant avec un autre très succès aussi éclatant. Le bilan de l’ASSE sur ces deux matchs est donc très positif : 6 points glanés, 8 buts inscrits et aucun concédé.

Conséquence ? Les Verts sont désormais 5es au classement avec 38 points et se repositionnent la course pour la montée dans l’élite. Toutefois, la saison est encore loin de rendre son verdict. Les Stéphanois doivent poursuivre leur série de victoires, pour espérer finir dans le top 5 à l’issue des treize journées restantes.

ASSE : Olivier Dall’Oglio exige « un état d’esprit de sacrifice

Bien que satisfait du nouvel état d’esprit et des résultats de son équipe, Olivier Dall’Oglio sait qu’il faut encore un supplément d’âme à ses joueurs pour garder leur position dans le peloton de tête. « A un moment donné, il faut savoir se sacrifier pour le collectif », a-t-il recommandé, tout en insistant sur ce détail important : « Il faut avoir cet état d’esprit de sacrifice ». D’ailleurs, cela fait partie de l’ADN du club ligérien comme l’a rappelé le technicien des Stéphanois : « C’est un état d’esprit qui correspond à Saint-Étienne ».

Saint-Etiene est passée d’un groupe à une « une équipe », selon Dall’Oglio

Beaucoup de choses ont changé au sein de l’équipe de l’ASSE sur ces deux matchs. Il y a entre autres : l’intensité que les joueurs mettent dans leurs prestations, la solidarité dans les tâches défensives, la régularité dans le rendement et l’ambition d’aller chercher la montée en Ligue 1. En tout cas, il y a eu une énorme prise de conscience de responsabilité au sein de l’équipe, après la défaite à Dunkerque. « Il y a une différence entre un groupe et une équipe. Et là, c’est une équipe », a souligné Olivier Dall’Oglio.

À Saint-Etienne, la direction, le staff technique et les joueurs regardent désormais dans le même sens, vers le haut du classement. La réception du FC Annecy, samedi prochain, devrait confirmer que les Verts ont vraiment gommé leurs lacunes et corriger leurs erreurs, pour de bon.