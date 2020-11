Bordeaux : Jean-Louis Gasset salue Ben Arfa après Rennes

Publié le 21 novembre 2020 à 07:30

Les Girondins de Bordeaux ont renoué avec le succès vendredi contre le Stade rennais (0-1). Un but d’Hatem Ben Arfa a suffi au FCGB pour repartir avec les 3 points du Roazhon Park. Jean-Louis Gasset est satisfait du résultat et de la performance de HBA.

Jean-Louis Gasset dithyrambique après la victoire à Rennes

Après deux défaites de rang, les Girondins de Bordeaux se sont repris vendredi contre le Stade rennais. Le club au scapulaire s’est imposé sur le plus petit des scores au Roazhon Park contre Rennes. La délivrance bordelaise est venue d’Hatem Ben Arfa. Outre son but, le meneur de jeu a également épaté son entraîneur sur d’autres points. « Ben Arfa, il avait tellement envie de faire un bon résultat... Il n’aime pas perdre, il n’a pas l'habitude dans sa carrière de trop perdre […] Quand il montre l’exemple et qu’il vient défendre, toute l’équipe va derrière lui, et ça, c’est un bon signe », s’est réjoui Jean-Louis Gasset après la rencontre.

Hatem Ben Arfa, un sauveur mesuré

Auteur du but de la victoire contre le Stade rennais, Hatem Ben Arfa a tenu à saluer le travail collectif. « On a répondu présent collectivement, c’est ça qui est important. On est très contents, on pense à nos supporters qui doivent être très contents aujourd'hui. J’espère qu’on va continuer comme ça et je pense que ça va être le cas. À travers ce match, on a vu beaucoup de belles choses donc c’est bien », a déclaré le Bordelais. Celui-ci sera opposé à un autre de ses anciens clubs lors de la prochaine sortie des Girondins. Samedi le 28 novembre, Bordeaux affronte le PSG pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Comme le Stade rennais, le Paris Saint-Germain traverse une mauvaise passe. En déplacement à Louis II vendredi, Paris s’est incliné contre l’AS Monaco (3-2).













Par Ange A.