Mercato PSG : 15M€ pour remplacer Mbappé, le coup de génie de Paris ?

En quête d’une nouvelle star offensive pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG pourrait avoir une belle ouverture avec une autre vedette de l’équipe de France.

Mercato PSG : Des joueurs expérimentés de niveau mondial pour l’après-Mbappé

Convaincu du départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur le prochain mercato estival afin de se doter d’une équipe compétitive pour la saison prochaine. D’après les informations de Téléfoot, le trio Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaille sur le mercato à venir et aura une vraie force de frappe pour recruter l’été prochain.

En priorité, le Paris Saint-Germain ne souhaiterait plus de joueurs de pouvoir comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Dans l’idéal, les dirigeants du club de la capitale aimeraient attirer des joueurs expérimentés de niveau mondial.

Dans cette optique, les noms de Victor Osimhen (Naples), Bernardo Silva (Manchester City), Rafael Leao (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United) et Mohamed Salah (Liverpool) sont évoqués ces derniers jours. Mais selon le journaliste Loïc Tanzi, les dirigeants parisiens pourraient également avoir une belle ouverture avec un cadre de l’équipe de France.

Antoine Griezmann pour remplacer Kylian Mbappé ?

En effet, le spécialiste du quotidien L’Équipe assure que le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup l’été prochain en allant chercher Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, l’attaquant de 32 ans possède une clause libératoire de seulement 15 millions d’euros.

Un montant insignifiant pour le PSG, qui pourrait profiter de cette occasion pour s’offrir les services d’un des meilleurs attaquants de la planète, qui prouve aussi avec les Bleus qu’il sait se mettre au service du collectif. « Si je suis le PSG, je vais tous les jours sur Griezmann cet été », a tweeté Loïc Tanzi. Toutefois, il ajoute qu’il « faut arriver le convaincre ».

Ce qui est loin d’être gagné. Dans des propos accordés au journal madrilène AS en décembre passé, le Champion du monde 2018 a clairement assuré que « l’Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe. C’est là où je veux être, là où je suis le plus heureux et ici, je suis chez moi. »