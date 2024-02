Mercato PSG : E. Mbappé compte bien rester au club !

Au PSG, un Mbappé en cachait bien un autre. Au moment où le doute se dissipe sur l’avenir de Kylian Mbappé, on en sait davantage sur l’avenir d’Ethan Mbappé, son jeune frère.

Mercato : le PSG gardera un Mbappé, mais jusqu’à quand ?

Kylian Mbappé va quitter le PSG au mercato estival. Au contraire de son départ manqué vers le Real Madrid il y a deux ans, l’attaquant tricolore s’est déjà engagé, selon Marca, avec le club merengue qu’il va rejoindre dès la clôture des compétitions. Le Paris Saint-Germain devrait donc bien perdre le fer de lance de son attaque.

Dans l’esprit de beaucoup, Ethan Mbappé, jeune frère de Kylian, n’évolue au PSG que grâce à son grand frère. Maintenant que son aîné est sur le départ et qu’il a annoncé sa décision au président Nasser Al-Khelaïfi, le monde du football ne devrait plus tarder à savoir si la présence d’Ethan Mbappé au club de la capitale est liée aux performances de son grand frère.

Déjà le quotidien Le Parisien, s’est intéressé au sujet, relayant une question de l’entraîneur, Luis Enrique au joueur lancé cette saison dans l’équipe première. L’espagnol aurait interrogé Ethan Mbappé s’il allait lui aussi quitter le PSG au mercato estival. De façon claire, la réponse du milieu de terrain n’a souffert de l’ombre d’aucun doute.

« Non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG ! », aurait répondu le natif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Visiblement non, le départ de Kylian Mbappé ne devrait pas influer sur l’avenir de son jeune frère. Cependant, la vérité sur les réelles raisons de sa présence au club de la capitale ne devrait plus tarder à éclater.

Ethan Mbappé va-t-il vraiment rester au Paris SG ?

Maintenant que l’arbre qui semblait cacher la forêt est en train d’être déracinée, Ethan Mbappé va pouvoir justifier par ses compétences sa présence au Paris SG.

Au regard du temps de jeu famélique qui lui a jusqu’ici accordé, il ne serait pas surprenant qu’il parte en prêt dans un autre club la saison prochaine pour glaner du temps de jeu afin de s’aguerrir à la compétition.