ASSE : Saint-Etienne a résolu deux problèmes à la fois

L’AS Saint-Etienne a réglé la mire lors de ces deux derniers matchs. Deux soucis ont été résolus en un coup, par les deux victoires des Verts.

Saint-Etienne retrouve l’efficacité en attaque et la solidité en défense

L’ASSE a retrouvé ses couleurs vertes ! L’équipe est revenue dans top 5 de la Ligue 2, qu’elle avait quitté à la 15e journée, en novembre 2023. Les Stéphanois sont remontés au classement grâce à deux précieuses victoires, respectivement contre Troyes (5-0) et Angers (0-3). Comme on peut le voir, Saint-Etienne a marqué 8 buts et n’en a concédé aucun dans ces deux rencontres. L’équipe d’Olivier Dall’Oglio a donc retrouvé la solidité défensive, qui lui avait permis d’être 2e après 12 journées de championnat.

L’ASSE est redevenue la meilleure défense de la Ligue 2, avec seulement 22 buts concédés, en 25 journées. En plus, les Verts ont aussi retrouvé de l’efficacité contre l’ESTAC et le SCO. Pour rappel, ils n’avaient pas marqué le moindre but lors des deux défaites contre Amiens (0-1) et Dunkerque (1-0). Grâce aux 8 buts inscrits en deux matchs, les Stéphanois ont désormais une différence de buts confortable de +7, sois la 4e après celle du leader Auxerre (+25), de son dauphin Angers (+12) et de Grenoble (+9).

L’ASSE redevient la meilleure défense, Appiah s’en réjouit

Si l’on s’en tient aux deux derniers matchs, Saint-Etienne semble avoir résolu, à la fois, ses soucis défensifs et offensifs. Ce qui réjouit Dennis Appiah. « On est très content d’être redevenu la meilleure défense du championnat », a-t-il confié dans Le Débrief sur RMC Sport.

Selon lui, quand son équipe ne prend pas de but, il estime que « le travail est fait ».

Le défenseur latéral de l’ASSE est aussi « hyper content » pour les attaquants des Verts. « Ça nous faisait mal, avant ça, d’être la 18e ou 19e attaque. C’est un truc qui nous piquait un peu », a-t-il laissé entendre dans le podcast Ligue 2 BKT.