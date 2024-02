Mercato OM : Pablo Longoria clarifie son avenir à Marseille !

Au centre de nombreuses rumeurs quant à son avenir à l’OM, le président Pablo Longoria a tenu à mettre les choses au clair en marge de la présentation officielle de Jean-Louis Gasset.

Mercato OM : Pablo Longoria ne songe pas à un départ de Marseille

La crise qui secoue l’Olympique de Marseille a atteint un nouveau sommet avec le départ de Gennaro Gattuso suite à la défaite contre Brest (1-0). Cette décision représente un échec supplémentaire pour Pablo Longoria, déjà confronté au départ de Marcelino en début de saison. Ces événements suscitent ainsi des interrogations concernant l’avenir du président de l’OM, critiqué de plus en plus pour sa gestion du club et ses recrutements ratés.

Depuis son arrivée à la tête de l’OM en février 2021, Pablo Longoria a connu des hauts et des bas. Si ses débuts étaient prometteurs, avec des résultats encourageants, la situation s’est détériorée au fil du temps. Ses choix discutables lors des récents mercatos et les départs successifs d’entraîneurs en cours de saison ont jeté le doute sur sa capacité à diriger efficacement le club phocéen.

Mais face aux spéculations sur son avenir à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a tenu à clarifier sa position lors de la présentation de Jean-Louis Gasset. Il a affirmé son engagement envers l’OM et sa volonté de poursuivre sa mission malgré les critiques. « J’aimerais continuer. C’est ce que je souhaite », a déclaré le président olympien, mettant ainsi fin aux spéculations sur son éventuel départ de l’OM au terme de la saison.

Pablo Longoria assume ses responsabilités

Pablo Longoria a également pris ses responsabilités dans la crise actuelle de l’OM, reconnaissant son rôle dans les résultats décevants du club. « Quand il n’y a pas de résultats sportifs, c’est normal d’être remis en question […] J’assume mes responsabilités », a-t-il souligné. Ces déclarations montrent que Pablo Longoria est conscient des défis auxquels il est confronté et qu’il reste déterminé à relever le défi.

« On va tout faire et on doit chercher à faire le maximum pour réussir notre saison », a-t-il assuré. Malgré les critiques et les pressions, le dirigeant espagnol reste engagé envers l’Olympique de Marseille et concentré sur l’objectif de redresser la situation pour le bien du club et au grand bonheur des supporters.