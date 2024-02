OM : Pablo Longoria et l’UNFP, le calme après la tempête ?

Il y a de l’eau dans le gaz entre Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, et l’UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels.

OM : Le communiqué de la discorde entre Pablo Longoria et l’UNFP

Tout est parti de la situation conflictuelle qui prévaut entre les dirigeants marseillais et Jonathan Clauss. Pour rappel, le défenseur de l’Olympique de Marseille avait demandé à sortir du terrain lors du match contre Monaco. Ce qui avait provoqué la colère de Mehdi Benatia, le conseiller sportif du club phocéen. Celui-ci avait envoyé une note vocale à l’agent du joueur, dans laquelle il lui reprochait son attitude.

L’UNFP avait alors publié un communiqué cinglant, dans lequel il dénonçait le manque de respect de l’OM et de Benatia envers Clauss, et les accusait de mettre en danger sa carrière et sa santé mentale. Le communiqué avait un titre provocateur : « Mehdi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau… ». Ce qui passe très mal chez Pablo Longoria, qui n’a pas manqué l’occasion de faire une mise au point.

Photo : Pablo Longoria lors de la présentation de Jean-Louis Gasset

Pablo Longoria – UNFP, l’échange de la paix ?

Lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de l’OM, Pablo Longoria avait réagi au communiqué de l’UNFP. Il a affiché son mécontentement vis-à-vis du ton employé, tout en confiant qu’il avait essayé de joindre le syndicat sans succès. Pour le dirigeant espagnol, il fallait être sérieux et écouter toutes les parties avant de se prononcer.

Selon RMC Sport, Pablo Longoria et l’UNFP auraient finalement réussi à échanger au téléphone et à apaiser les tensions. Ils auraient discuté de la situation de Jonathan Clauss, et auraient convenu de trouver une solution dans l’intérêt du joueur et du club.