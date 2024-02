OM : Affaire Jonathan Clauss, Mehdi Benatia se faire recadrer !

Quelques jours après avoir publiquement critiqué l’attitude de Jonathan Clauss, le conseiller de l’OM, Mehdi Benatia, vient de subir la sévère réaction de l’UNFP.

OM : Affaire Jonathan Clauss, l’UNFP répond au coup de pression de Mehdi Benatia

La crise sportive qui secoue l’Olympique de Marseille prend des dimensions inattendues. Après la défaite amère face à Brest (0-1) lors de la 22e journée de Ligue 1, les dirigeants de l’OM ont décidé de se séparer de Gennaro Gattuso, ouvrant ainsi la voie à une transition majeure sur le banc phocéen. C’est Jean-Louis Gasset, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, qui est fortement pressenti pour prendre les rênes de l’équipe, les négociations étant en cours pour finaliser sa venue à Marseille.

Pendant ce temps, une polémique a éclaté entre Jonathan Clauss et Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’OM. Ce dernier a publiquement critiqué le comportement du latéral droit français le déplacement à Brest, en remettant en question son adhésion aux valeurs du club. Ces remarques ont ainsi provoqué une réaction immédiate de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), qui a qualifié les propos de Mehdi Benatia de « honteux et dégueulasses ».

Dans son communiqué publié sur site officiel, le syndicat des joueurs a fermement condamné le harcèlement médiatique subi par Jonathan Clauss, en soulignant les conséquences potentiellement dommageables pour sa carrière et son image publique. Le communiqué de l’UNFP dénonce aussi la remise en cause de la conscience professionnelle de Jonathan Clauss, alléguant qu’il aurait simulé une blessure.

L’UNFP redoute une attaque collective contre les joueurs marseillais.

Cette affaire révèle les tensions croissantes au sein de l’OM, exacerbées par les résultats décevants et les récentes décisions prises par la direction du club. Alors que Gennaro Gattuso quitte le navire, la situation semble de plus en plus tendue pour les salariés du club, y compris le président Pablo Longoria, qui n’est pas à l’abri d’un départ inattendu. Dans ce contexte de crise, l’avenir de l’Olympique de Marseille reste incertain. L’UNFP redoute d’ailleurs une « attaque collective ou individuelle envers les joueurs ».

Quoi qu’il en soit, la probable nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM pourrait apporter un semblant de stabilité, mais les défis à relever sont nombreux. La gestion des relations avec les joueurs, les supporters et les médias devient une priorité absolue pour restaurer la confiance et la cohésion au sein du club. Alors que l’OM lutte pour renouer avec la victoire, chaque décision prise dans les prochains jours sera cruciale pour le futur du club.