Mercato OL : Lyon sort les griffes pour la recrue Saïd Benrahma

Recruté pendant le mercato d’hiver, Saïd Benrahma est encore en phase d’acclimatation à Lyon. Le coach du club demande de la patience pour l’Algérien.

Mercato : Benrahma encore en phase d’adaptation

Saïd Benrahma fait partie des sept recrues hivernales de l’OL. Il a débarqué à Lyon en provenance de West Ham en Angleterre. Son arrivée au sein du club rhodanien a été très mouvementé. Il était forclos dans un premier temps, car son transfert n’avait pas été enregistré à la date butoir du marché d’hiver, le 1er février. Finalement, la FIFA a autorisé le transfert, le lendemain du mercato, de façon spéciale.

Après cette période stressante pour Saïd Benrahma, sa famille et son entourage, il a joué ses premiers matchs avec Lyon. Il a fait 2 apparitions en Ligue 1, face à Montpellier (2-1) et l’OGC Nice (1-0). L’ailier gauche était titulaire lors des deux matchs remportés. Mais il n’a pas été décisif en 131 minutes jouées. Il avait certes joué sous le maillot de Nice, Angers et Châteauroux, entre 2013 et 2018, mais il est encore dans une période d’adaptation au sein de l’équipe de l’OL.

Pierre Sage défend Saïd Benrahma, Lyon croit en lui

Réagissant aux débuts timides de l’international Algérien (25 sélections), Pierre Sage a défendu ce dernier. Il estime que la recrue a besoin de temps pour prendre ses marques.

« Il a besoin de jouer, de voir comment ses partenaires jouent, comment l’équipe joue, c’est-à-dire d’intégrer ce que demande le staff », a-t-il expliqué, dans L’Équipe.

Le nouvel entraineur des Gones a ensuite volé au secours de Saïd Benrahma. « Ce n’est pas seulement à lui de s’adapter, l’équipe aussi doit s’adapter à lui. C’est vrai pour tous », a-t-il indiqué. Quant à la direction lyonnaise, elle n’est pas du tout inquiète pour le transfuge de West Ham. Bien au contraire, elle « croit beaucoup en lui », selon les indiscrétions de Foot Mercato.