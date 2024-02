OL : Pierre Sage, la fin de saison s’annonce terrible !

Pierre Sage et l’Olympique Lyonnais sont actuellement sur une très bonne série en Ligue 1. Si les Gones sont sur la bonne voie pour le maintien, ils devront faire face à un énorme défi dans les prochaines semaines.

OL : Les choses vont mieux pour les hommes de Pierre Sage

Après la crise, c’est le moment de jouir d’une bonne période de soulagement pour l’Olympique Lyonnais. Autrefois derniers de Ligue 1, les Rhodaniens sont maintenant onzièmes et sont bien engagés sur la voie du maintien. Une bonne dynamique que Pierre Sage et ses hommes ont enclenché depuis quelques journées. L’OL vient d’enchaîner trois victoires consécutives, après avoir connu deux défaites de suite en championnat. Cependant, avec 25 points, soit seulement trois de plus que Nantes, barragiste, Lyon est encore loin d’être épargné.

Metz, rencontre déjà cruciale pour Lyon

L’Olympique Lyonnais aborde un tournant décisif de sa saison à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. La bande à Alexandre Lacazette sera en déplacement vendredi sur la pelouse du Stade Saint-Symphorien pour y défier le FC Metz. Il s’agit d’un adversaire direct dans la course au maintien, qui est sur une série de cinq matchs sans victoire et qui voudra sans doute y mettre fin à domicile. Mais pour le club entraîné par Pierre Sage, c’est le moment plus que jamais de se faire des points.

Avant d’aborder une fin de saison qui s’annonce difficile, l’OL a l’occasion d’engranger des points avec un calendrier qui semble plus ou moins abordable, avec un quart de finale qui se profile mardi prochain face à Strasbourg. Après le duel face à Metz, les Gones joueront successivement le RC Lens, le FC Lorient, Toulouse FC, le Stade de Reims puis le FC Nantes.

Pierre SAGE (Entraineur Lyon OL) during the Ligue 1 Uber Eats match between Montpellier and Lyon at Stade de la Mosson on February 11, 2024 in Montpellier, France. (Photo by Alexandre Dimou/FEP/Icon Sport)

La fin de saison terrible qui attend Pierre Sage

Cette saison, il n’y aura que 34 journées en Ligue 1, en raison du passage de l’élite à 18 clubs. La fin de saison s’annonce super délicate pour Corentin Tolisso et compagnie avec des confrontations face à des adversaires de taille. L’OL devra jouer contre quatre des cinq premiers du classement actuel (PSG, Brest, Lille et Monaco), ainsi que contre deux équipes qui peuvent créer la surprise (Clermont et Strasbourg).

Mi-avril, le club de Pierre Sage sera l’hôte du Stade Brestois, avant un déplacement périlleux au Parc des Princes pour défier le PSG, le 21 avril lors de la 30e journée. L’OL recevra ensuite l’AS Monaco lors de la 31e journée puis se rendra à Lille à l’occasion de la 32e journée avant d’enchaîner avec un déplacement à Clermont (33e journée) pour terminer la saison à domicile face à Strasbourg. Il faudra donc que les joueurs de John Textor soient à la hauteur de ces défis, et qu’ils engrangent des points pour assurer leur maintien en Ligue 1.