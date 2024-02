Mercato PSG : Une star de Manchester City se rapproche du Paris SG

Alors que le PSG masculin s’affaire à bâtir le futur sans Kylian Mbappé, la section féminine du club parisien tente d’attirer une star de Manchester City.

Mercato PSG : Une attaquante de Manchester City fait rêver le Paris SG

Alors que les relations délicates entre le Qatar et les Émirats arabes unis rendent quasiment impossibles les transferts entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Nasser Al-Khelaïfi pourrait frapper un très gros coup chez les Citizens au terme de la saison en cours. Considérée comme l’une des meilleures joueuses anglaises et du monde, Chloe Kelly fait rêver les dirigeants parisiens, qui seraient prêts à faire une énorme offre pour s’offrir les services de la joueuse de 26 ans.

D’après les informations du Daily Mail, le club de la capitale française serait notamment disposé à faire de Chloe Kelly la joueuse la mieux payée en Europe. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club anglais, l’internationale anglaise ne semble pas visiblement intéressée par une prolongation et remis régulièrement à plus tard la question sur son avenir.

Également pressée par sa direction afin de parapher un nouveau bail, l’héroïne de la finale de l’Euro 2022, ne se préoccupe pas pour le moment de sa situation personnelle comme elle l’a expliquée lui-même.

Chloe Kelly répond à l’intérêt du PSG

Alors que l’équipe féminine du Paris Saint-Germain s’intéresse fortement à Chloe Kelly, le coach de Manchester City, Gareth Taylor, a déjà clairement expliqué qu’il comptait bien garder sa joueuse. Mais selon Talk Sport, la tâche ne s’annonce pas du tout facile pour les Skyblues. De son côté, Kelly refuse tout commentaire sur son avenir.

« Je me concentre sur Manchester City pour le moment. Mon travail est vendredi contre Chelsea. C’est vraiment important que je me concentre sur mon travail à Manchester City », a déclaré l’attaquante devant les médias. Toutefois, Chloe Kelly a lâché quelques indices, avouant notamment ses ambitions en Ligue des Champions.

« Une fois que vous y avez goûté, cela vous donne encore plus faim. Tous les trophées sur lesquels je peux mettre la main, je les veux. Je veux gagner une Ligue des champions dans ma carrière, donc bien sûr, c’est vraiment excitant pour moi. Et le championnat est encore à notre portée cette saison », a ajouté la native de Londres. À en croire Talk Sport, Kelly pourrait bien considérer le PSG comme un meilleur pari pour remporter la Ligue des Champions.