Mercato PSG : Marquinhos sur le départ ? Voici toute la vérité

Mercredi, des rumeurs se sont répandues sur l’intérêt présumé du Bayern Munich pour le défenseur central du PSG, Marquinhos. Mais le club allemand n’a probablement aucune chance réaliste.

Mercato PSG : Marquinhos, une chimère pour le Bayern ?

Comme le rapporte Sport Bild, Marquinhos au FC Bayern est « plus une chimère qu’une réalité ». Le journal allemand considère qu’un éventuel accord est très improbable. Le contrat de Marquinhos avec le Paris Saint-Germain est prolongé jusqu’en 2028. De plus, il est peu probable que la direction du club français soit intéressée à abandonner le défenseur central. A Paris, l’international brésilien est un des meilleurs joueurs et capitaine de l’équipe.

Marquinhos joue au PSG depuis 2013. Il a déjà disputé 433 matchs officiels avec le club de la capitale française. Le patron de la défense de l’équipe de Luis Enrique a encore besoin de quatre matchs pour effacer Jean-Marc Pilorget en tant que recordman du PSG.

Un intérêt du Bayern et puis c’est tout ?

La chaîne de télévision brésilienne UOL Esporte a récemment rapporté que le Bayern est l’une des plus grandes écuries européennes intéressées par Marquinhos. Le club bavarois a même pris contact avec le clan Marquinhos depuis octobre 2023, c’était d’ailleurs Thomas Tuchel qui avait demandé à prendre contact avec le joueur. Alors que le technicien allemand est annoncé sur le départ à la fin de la saison, le Rekordmeister revient à l’attaque pour le Brésilien mais le dossier s’annonce compliqué si Tuchel quitte Munich.

L’été prochain, le Bayern Munich se prépare à opérer des changements dans plusieurs secteurs de son effectif. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Matthijs de Ligt pourrait à nouveau quitter Munich cet été. Dayot Upamecano n’est pas non plus épargné par ce qui s’annonce comme un ménage. L’objectif du club allemand est donc de signer Marquinhos pour solidifier sa défense. Il existe également un intérêt, principalement de la part de plusieurs autres clubs de la Premier League anglaise.